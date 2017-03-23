Amatör Futbolda Bu Hafta

İstanbul Amatör Futbol Ligleri'nde haftanın sonuçları ve gelecek haftanın programı şöyle

2. AMATÖR LİGDE İLK HAFTALAR

İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi 2016-2017 sezonu heyecanlı maçlara sahne oluyor. Ligin ilk haftaları geride kalırken, takımlar lige ısınmaya başladı

14. grupta Erenköy Gençlik bu haftasonu Öztaşehir ile deplasmanda karşılaştı. Deplasmanda olmasına rağmen geçtiğimiz hafta aldığı yenilgiyi bu hafta 2-0 kazandığı maçla telafi etti. Erenköy Gençlik 6 puanla 4. sıraya yükseldi.

Ligdeki yükselişini sürdüren ve 6 puanla grubunda üçüncü sırada yer alan Haydarpaşa Demir, haftayı maç yapmadan geçti.

Erenköy Gençlik haftaya Harb-İş ile karşılaşırken, Haydarpaşa Demir ise lider Kartal Yunusspor deplasmanına gidecek.

15. grupta lige iyi başlayan ama geçtiğimiz hafta beklemediği bir mağlubiyet alan Kozyatağı bu hafta aldığı 8-1’lik galibiyetle geçen haftaki puan kaybını telafi etti.

Kozyatağı, Pendik Esenyalı’nın 1 puan gerisinde 9 puanla 2. Sırada yer aldı. Kozyatağı haftaya Sitespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sitespor 7 puanla 5. sırada.

16. grupta Feneryolu bu hafta deplasmanda karşılaştığı Şile karşısında 4-0 mağlup oldu. Feneryolu’nun henüz puanı bulunmuyor.

Erenköy Acar ise Doğangüneş deplasmanından 2-1 mağlup oldu. Erenköy Acar ligde 1 puana sahip ve sekizinci sırada.

Feneryolu gelecek hafta 9 puanla 3. sırada bulunan Üsküdar İcadiye ile deplasmanda karşılaşacak. Erenköy Acar da 6 puanla 6. Sırada bulunan Ferahspor ile karşılaşacak.

18. grupta Hasanpaşa bu hafta deplasmanda Tunusbağı ile karşılaştı. Toplam 8 golün atıldığı maç 4-4 berabere tamamlanırken Hasanpaşa’nın deplasmanda sergilediği oyun ve kazandığı 1 puan alkış aldı. Hasanpaşa haftaya Küçükbakkalköy ile deplasmanda karşılaşacak.

U19 1.(19 Yaş altı) Ligi

Haftanın maçlarında skorlar ve haftanın programı şöyle:

18. Grupta

Bostancı geçen hafta Beykoz 1908 deplasmanından 5-1’lik mağlubiyetle döndü. Bostancı 9. Hafta maçında 1453 Maltepe Gençlik ile karşılaşacak.

19. Grupta

Kozyatağı geçen hafta Ataşehir Çamoluk ile karşılaştı. Maçtan 5-0 mağlup ayrılan Kozyatağı’nın henüz puanı bulunmuyor. Kozyatağı haftaya Taşdelen deplasmanına gidecek.

22. Grupta

Koşuyolu geçen hafta karşılaştığı K.Bulvarspor maçını 15-0 kaybetti. Koşuyolu haftaya Orhanlıspor deplasmanına gidecek.

23. Grupta

Fikirtepe Dumlupınar geçen hafta Taçspor maçından 3-0 hükmen mağlup ayrıldı. Fikirtepe haftaya Kartal Çavuşoğlu ile deplasmanda karşılaşacak.

U16/A

17. Grupta yer alan Bostancı 7. Haftada İstanbul Kartal Bld. İle karşılaştı ve maçtan 4-0 mağlup ayrıldı. Bostancı ligde son sırada ve henüz puanı bulunmuyor.

U16/B

18. Grup maçında geçen hafta Sultanbeyli deplasmanına giden Koşuyolu 11-0 mağlup oldu. Koşuyolu 9. Hafta maçında Çekmeköy Çarşı ile karşılaşacak.

19. Grupta Yel değirmeni haftaya Ataşehir Yoncaspor ile oynadığı maçı 7-0 kazandı. Yel değirmeni 12 puanla grubunda 4. Sırada yer aldı. Yel değirmeni haftaya İstanbul Kartalları deplasmanına gidecek.