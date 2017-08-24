Haftalık Bağımsız Gazete 25 Ağustos 2017
Kültür Sanat
Çocuk Sanat Merkezi’nde eğlenceli müzikli danslı yaz günleri
Çocuk Sanat Merkezi’nde eğlenceli müzikli danslı yaz günleri
Haftanın Kaçmazları
Kadıköy’de 'Sahne Röportajları' başladı
Kadıköy’de 'Sahne Röportajları' başladı
Kültür Sanat
Yaşadığı apartmanlara gül ekiyor
Yaşadığı apartmanlara gül ekiyor
Alternatif Sesler
Plak günleri başlıyor
Plak günleri başlıyor

Amatör Futbola doğru

İstanbul Amatör Futbol Ligleri 2017-2018 hazırlıkları başladı

Amatör Futbola doğru
Mustafa SÜRMELİ

İstanbul Amatör Futbol liglerinde oynayacak takım kuralarının çekimlerinden, liglerin hangi tarihlerde başlayacağına, sporcu lisanslarına kadar pek çok konunun sezon planı hazırlandı.

SÜPER AMATÖR KURALARI

İstanbul Amatör Futbol Ligleri’nin en ilgi gören klasmanı Süper Amatör Lig kuraları çekildi. 2017 - 2018 Amatör Futbol Sezonu Süper Amatör Lig kura çekimi 23 Ağustos 2017 günü Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Süper Amatör Futbol Ligi’nde Kadıköy’den Bostancı, Fikirtepe Dumlupınar spor kulüpleri yer alıyor.

2017-2018 sezonunda 177 takımın yer aldığı İstanbul 1. Amatör Futbol Ligi’nde Koşuyolu ile geçtiğimiz yıl Süper Amatör Lig’den düşen Yel değirmeni yer alıyor.

U 16 Ligi A Grubunda Haydarpaşa, U 15 Ligi A Grubunda Yel değirmeni kulüpleri yer aldı.

LİSANS EVRAKLARI

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) İstanbul Şubesi 2017 - 2018 sezonu lisans evraklarını internet sitesinden yayınladığını duyururken, ayrıca lisans evraklarının lisans işlerinden temin edilebileceği belirtildi.

Diğer taraftan 2017-2018 Sezonu İstanbul Amatör Ligler planlaması belirlendi.

Etiketler; #amatör futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.