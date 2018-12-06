Altyapı Ligleri devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligleri tarafından düzenlenen altyapı basketbol ligleri devam ediyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 18 yaş altı sporculara yönelik gerçekleştirilen altyapı ligleri iki ay önce, gelenekselleşen hakemlerin mekik koşusuyla başladı. Caferağa Spor Salonu’nda onlarca hakemin katılımıyla gerçekleştirilen koşuda yeni sezon için fiziksel antrenmanlar yapıldı. Kadıköylü kulüpler genel olarak sezona iyi başlarken, maçları, skorları ve liglerdeki son durumları sizler için derledik.

SUADİYE GELİYOR

U-18 Erkekler kategorisinde yarışan beş Kadıköy takımı bulunuyor. Bu beş takımın ikisi Suadiye Basketbol’a ait. Suadiye Basketbol’un A ve B takımları haftaya fırtına gibi başladı. Kulübün A takımı oynadığı ilk maçta Girişim Spor’u 61-37 mağlup ederken, B takımı da Ataşehir Doğuş karşısında 61-47’lik skorla galip ayrıldı. A takımı oynadığı 5 maçın 4’ünü kazandı. B takımı ise iyi başlangıcın ardından hedef küçülttü ve 5 maçın 2’sinde galip gelebildi.

U-18’de mücadele eden, efsane basketbolcu Fehmi Sadıkoğlu’nun kulübü FESA için ise işler iyi gitmiyor. Kategoride 6 maç yapan FESA henüz galibiyet yüzü göremedi.

Kadıköy kulüplerinden C Grubunda mücadele eden Parlayan Yıldızlar ise oynadığı 2 maçın birini kazandı.

C 2.grupta mücadele eden Moda Basketbol ise Kağıthane Belediye karşısında ligde oynanan tek maçtan galip ayrıldı.

“EN SKORER TAKIM”

Parlayan Yıldızlar U16’da rüzgar gibi esti. Kulüp B grubunda oynadığı 3 maçın üçünden de galip ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Moda Basketbol U-16 takımında ise oynanan 6 maçın ardından 4 galibiyet alındı.

Kızıltoprak Spor Kulübü U16 takımı ise bu sene istediği performansı gösteremeyenlerden. Takım oynadığı 5 maçın 4’ünden mağlup olurken, kulübün ikinci takımı oynadığı 2 maçın birinden galip geldi.

Diğer kategorilerde yakaladığı başarıyı U16’da yakalayamayan Suadiye Basketbol oynadığı üç maçta henüz galibiyet yüzü görmedi.

“ŞAMPİYONA EZİCİ FARK”

U-14’te her sene farkını ortaya koyan Erenköy Işık bu sene lige hızlı başlamasına rağmen devamını getiremedi. Kulübün A takımı oynadığı 9 maçın yalnızca 2’sini kazandı.

Suadiye Basketbol’un ligdeki A takımı namağlup devam ediyor. Oynadığı 7 maçın 7’sini de kazanan ekip, Fenerbahçe, İTÜ gibi köklü kulüplerin bulunduğu grupta birinci sırada yer alıyor.

KURAL PROBLEMİ DEVAM EDİYOR

İki sene önce getirilen yeni kurallar basketbol camiasında tartışma yaratmış, oyunun oynanışında bazı kısıtlamalar koyan ilgili kuralların evrensel basketbol normlarına ters olduğu yorumları gelmişti. Kadıköylü birçok kulübün de tarafı olduğu Anadolu Basketbol Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiş, çözüm ve taleplerini federasyona iletmek üzere bir sonuç metni çıkarmıştı. Çabalar sonuç verdi kurallar kaldırıldı fakat U-10, U-11, ve U-12 liglerinde kuralların devam edeceği açıklandı.