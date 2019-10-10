Altyapı ligleri başladı!

Dört aylık aranın ardından TBF tarafından düzenlenen altyapı basketbol liglerinde sezon başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 18 yaş altı sporculara yönelik gerçekleştirilen altyapı ligleri bu hafta gelenekselleşen hakemlerin mekik koşusuyla başladı. Caferağa Spor Salonu’nda onlarca hakemin katılımıyla gerçekleştirilen koşuda yeni sezon için fiziksel antrenmanlar yapıldı. Pazartesi günü başlayan ilk maçlar perşembe gününe kadar devam etti. Kadıköylü kulüpler genel olarak sezona iyi başlarken, maçları ve skorları sizler için derledik.

FESA ÜMİT VERİYOR

Basketbolun her alanında yer almış efsane basketbol ustası Fehmi Sadıkoğlu’nun kulübü “FESA” U14 erkekler ligine 2 maçta bir galibiyetle başladı. İlk maçında Pamukspor ile karşılaşan FESA “63-59"luk skorla galibiyetin kıyısından döndü. 4 sayı farkla yenilen kulüp ikinci maçında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Ligin iddialı ekibine karşı temkinli başlayan FESA, maçtan “57-38”lik galibiyetle ayrılarak ligin iddialı ekiplerinden olduğunu gösterdi.

FENERBAHÇE 2’DE 2

U16 Kızlar kategorisinde takımı bulunan Fenerbahçe Ülker şampiyonluk parolasıyla çıktığı lige başarılı bir giriş yaptı. İlk iki maçının ikisini de kazanan sarı lacivertli ekip, ilk maçında Gelecek Nesil’i “76-32”lik farkla kazandı. İkinci maçında İstanbul Üniversitesi’yle ile karşılaşan Fenerbahçe, bu maçı da kazanarak üçüncü karşılaşması Emlak Konut maçı için antrenmanlara başladı.

U16 liginin erkekler kategorisinde de sonuç farklı olmadı. İlk maçında Anadolu Efes’i yalnızca 1 sayı farkla yenen Fenerbahçe, ikinci maçında da diğer zorlu rakibi Galatasaray karşısında 8 sayı farkla galp gelerek 2’de 2 yaptı.

YILDIZLAR PARLIYOR

Geçtiğimiz sezon altyapı liglerinde büyük başarılara imza atan Kadıköy kulübü “Parlayan Yıldızlar” bu yıla da iddialı başladı. U18 ve U14 erkek liglerinde takımı bulunan kulüp, iki ligde de ilk maçlarını kazanmayı bildi. Kadıköy’ün yerel takımlarından biri olan Parlayan Yıldızlar, altyapı liglerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Anadolu Efes gibi bütçeleri çok yüksek kulüplere karşı aldığı galibiyetlerle de tanınıyor.

YILDIZLARDA KURALLAR KALKTI

Üç sene önce getirilen yeni kurallar basketbol camiasında tartışma yaratmış, oyunun oynanışında bazı kısıtlamalar koyan ilgili kuralların evrensel basketbol normlarına ters olduğu yorumları gelmişti. Kadıköylü birçok kulübün de tarafı olduğu Anadolu Basketbol Birliği konuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiş, çözüm ve taleplerini federasyona iletmek üzere bir sonuç metni çıkarmıştı. Çabalar sonuç verdi kurallar U12’den büyük Yıldızlar kategorisi için kaldırıldı fakat U-10, U-11, ve U-12 “Minikler” liglerinde yeni kuralların devam edeceği açıklandı.



