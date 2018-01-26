Haftalık Bağımsız Gazete 26 Ocak 2018
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All-Star’ı kazanan Asya Karması

All-Star’ı kazanan Asya Karması
Orhan Müftüoğlu

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2018 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 151-142 yendi.

Asya Karmasında Fenerbahçe Doğuş'tan Melih Mahmutoğlu, Luigi Datome ve Brad Wanamaker forma giydi. Melih, ayrıca 3 sayı yarışmasında boy gösterdi.  Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Tahincioğlu All-Star 2018 mücadelesinde Avrupa Karması, karşılaşmanın ilk periyotunu 37-32 önde tamamlarken, devre 70-70 eşitlikle sona erdi. Üçüncü periyotta 118-108’lik üstünlüğü yakalayan rakibi karşısında Asya Karması, mücadeleyi 151-142 kazandı.

 Müsabakada Asya Karması'nın başantrenörlüğünü Eskişehir Basket'in çalıştırıcısı Josep Maria Berrocal yaparken, Avrupa Karması'nın başında Darüşşafaka'nın başantrenörü David Blatt yer aldı. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, maçın en değerli oyuncusu seçilen Barış Ermiş'e ödülünü verdi. Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda şarkıcı Murat Boz konser verirken, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu ile milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da birer gösteri yaptı. 

Etiketler; #all star
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