Ali Muhiddin Hacıbekir anıldı

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Muhiddin Hacıbekir ölümünün 43. yılında Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Fenerbahçeliler Derneği’nin “Vefalı Taraftar” Projesi kapsamında organize ettiği anma törenine Fenerbahçeliler Derneği Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay ve dernek üyeleri katıldı. “Vefalı Taraftar” projesinin 2018 yılındaki takviminin hazır olduğunu belirten İlyas Bulcay, Fenerbahçenin tarihine geçmiş ve vefat etmiş kişileri kabri başında anmak, hayatta olanları ise yaşadıkları yerlerde ziyaret etmek kaydı ile unutulmadıklarını göstermeyi amaçladıklarını söyledi. Ali Muhiddin Hacıbekir’in Fenerbahçe için yaptıklarının anlatıldığı anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
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