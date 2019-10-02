Ali Koç’tan Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’na ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nı ziyaret ederek başarılar diledi. Kadıköy Belediyesi Başkanlık makamındaki ziyarete Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ve İletişim Koordinatörü Can Gebetaş ile Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Sait Yılmaz da eşlik etti.

Kadıköy’de spora dair işbirlikleri üzerine sohbet edilen ziyarete ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı: “Taraftarı olduğum kulübün Divan Kurulu Başkanı’nı ve Başkanını burada ağırlamak benim için büyük bir şeref. Kadıköy Belediyesi açısından da Kadıköy’ün en büyük marka değeri Fenerbahçe. Bu işbirliğini daha nasıl ileri götürürüz, ne tür sosyal projelerde ortaklaşa hareket ederiz diye başkanımızla konuştuk.” dedi.

Ali Koç ise, “Öncelikle hayırlı, uğurlu olsun demeye geldik. Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe’yle iç içe. Fenerbahçe tabii ki Kadıköy Belediyesi’nin en büyük markası. Bugüne kadar da hep yakın ilişkiler içinde oldu. Biz de hem bazı sorunlarımızı istişare etmeye geldik hem de -benim için daha da önemlisi- kulübümüz ve belediyemizle beraber ne gibi projelere imza atabiliriz, bundan 1-2 sene sonra dönüp baktığımız zaman sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye örnek olabilecek sosyal sorumluluk açısından neler yapabiliriz, o konularda beyin fırtınası yaptık. Benim düşüncem, arzum, hedefim Fenerbahçe Spor Kulübü’yle Kadıköy Belediyesi olarak uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atabilmek.” açıklamasını yaptı.