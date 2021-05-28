Ali Koç yeniden aday     

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, düzenlediği basın toplantısı ile 12-13 Haziran’da yapılacak genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını açıkladı.

Basın toplantısında futbol düzenini ve TFF'yi eleştiren Koç, ikinci dönem için başkanlığa aday olduğunu söyledi. Koç, kendisini eleştirilere de çağrıda bulundu ve "İşte fırsat, sandık burada" dedi.

“İLK DÖNEMİMİZ İYİ GEÇMEDİ”

Ali Koç başkan adaylığını, "Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum. Bilen bilir, ben Fenerbahçe'ye almaya değil vermeye geldim. Bu doğrultuda elimizden gelenin en iyisini yaptığımız konusunda vicdanımız rahat. Burada sonsuza kadar kalmayacağım. Aşırı uzun süre kalındığında neler yaşandığını acı bir şekilde tecrübe ettik" sözleriyle duyurdu.