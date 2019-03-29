Adasu başarıya doymuyor!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne’de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası’nda yarışan Kadıköylü Adasu Ramazanoğlu 200 metrede birinci, 50 metrede ise ikinci oldu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası bu yıl Edirne’de 22-24 Mart tarihleri arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda 20 spor kulübünden 77 kadın, 80 erkek sporcu olmak üzere 157 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonada Derin Toparlak, 1500 metre suüstü disiplinini 12:33:99 ile yüzerek büyüklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

ÇİFTE MADALYA

2017’de Sakarya’da gerçekleşen Paletli Yüzme Bireysel Açık Şampiyona’da 50 metre monopalette Türkiye 2. Olan Halil Türkkan Ortaokulu öğrencisi, Kadıköylü Adasu Ramazanoğlu da turnuvanın katılımcıları arasındaydı. Ramazonoğlu bu turnuvayı da boş geçmeyerek 200 metre su üstü Türkiye 1.si olmayı başardı. Ramazanoğlu aynı zamanda 50 metrede Türkiye ikincisi olarak Kadıköy’e iki madalyayla döndü.