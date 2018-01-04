Haftalık Bağımsız Gazete 05 Ocak 2018
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Adana ASKİ, Caferağa’dan eli boş döndü

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 12. haftasında evinde Adana ASKİ’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini 84-69 mağlup etti

Adana ASKİ, Caferağa’dan eli boş döndü
Orhan Müftüoğlu

Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Caferağa Spor Salonunda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 47-36, asistte 22-15 üstünlük sağladı. Maça etkili başlayan ve ilk periyotta üstünlüğü ele geçiren Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 23-12 önde bitirdi. İkinci periyotta oyundaki etkinliğini arttıran Yakın Doğu üniversitesi soyunma odasına 11 sayı farkla 50-39 üstün gitti. Üçüncü periyoda iyi başlayan Adana ASKİ farkı dört sayıya indirmesine rağmen Yakın Doğu Üniversitesi tekrar oyuna ağırlığını koyarak periyodu 63-56 önde tamamladı. Son periyotta da kolay kolay sayıya izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi hücumda da etkinliğini arttırınca maçı 84-69 kazandı.    

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