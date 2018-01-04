Adana ASKİ, Caferağa’dan eli boş döndü

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 12. haftasında evinde Adana ASKİ’yi konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini 84-69 mağlup etti

Yakın Doğu Üniversitesi bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 11’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Caferağa Spor Salonunda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi rakibine ribauntlarda 47-36, asistte 22-15 üstünlük sağladı. Maça etkili başlayan ve ilk periyotta üstünlüğü ele geçiren Yakın Doğu Üniversitesi ilk periyodu 23-12 önde bitirdi. İkinci periyotta oyundaki etkinliğini arttıran Yakın Doğu üniversitesi soyunma odasına 11 sayı farkla 50-39 üstün gitti. Üçüncü periyoda iyi başlayan Adana ASKİ farkı dört sayıya indirmesine rağmen Yakın Doğu Üniversitesi tekrar oyuna ağırlığını koyarak periyodu 63-56 önde tamamladı. Son periyotta da kolay kolay sayıya izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi hücumda da etkinliğini arttırınca maçı 84-69 kazandı.