Haftalık Bağımsız Gazete 10 Aralık 2021
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9 ilçede 40 bin kişilik spor merkezleri yenilendi

İBB, daha fazla İstanbullunun hayatına hareket katması için toplam 40 bin kişi kapasiteli 11 spor merkezini yenileyerek hizmete açtı. Tüm spor aletlerinin ve ekipmanların yenilendiği merkezlerde fitness, pilates ve step aerobik gibi birçok branşta salon sporları yapılabilecek.

9 ilçede 40 bin kişilik spor merkezleri yenilendi
Emre Caka

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 9 ilçede 11 spor merkezi yenilenerek İstanbulluların kullanımına sunuldu. Ayrıca İSMEK bünyesinde hizmet veren spor merkezlerinde geniş kapsamlı tadilatlar başlatıldı. 

Üyelerin daha modern ve günün şartlarına uygun ortamlarda spor yapabilmeleri amaçlanan tadilatlarla, merkezlerdeki tüm spor aletleri ve ekipmanlar yenilendi. 

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından işletilen merkezlerde, 16 yaş ve üzerindeki tüm İstanbullular spor yapabiliyor. Aylık 40 bin üye kapasitesi bulunan merkezlerde hafta içi 07.00-22.30 arası, hafta sonu ise 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. 

7 BRANŞTA EZGERSİZ

Görev alan spor eğitmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimleri için oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerin düzenlendiği İBB Spor Merkezleri’nde 12 adet fitness salonu, 13 adet stüdyo salonu ve 1 adet spinning salonu bulunuyor. Merkezlere gelenler ise uzman eğitmenler eşliğinde fitness, pilates, aero dans, step aerobik, fonksiyonel antrenman, spinnig ve tabata egzersizleri yapabiliyor.

AMAÇ 30 İLÇEDE 63 TESİSE ULAŞMAK

İstanbul’a kazandırılan merkezlerin sayısı, 2022 Ocak ayı içerisinde Büyük İstanbul Otogarı’nda açılması planlananla birlikte 12’ye çıkacağı aktarıldı. İstanbul, toplamda 4 bin 314 metrekare yeni spor alanına kavuşmuş olacak. Planlamaya göre spor tesislerinin sayısı 30 ilçede 63’e ulaşacak.

Etiketler; #ibb spor merkezleri #11 spor merkezi #40 bin kapasite #63 ilçe #spor #ibb
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