72 yıllık çınar Modaspor

Bu yıl 72. yaşını kutlayan ve tarihinde sayısız başarılar bulunan Modaspor eski günlerine dönmek istiyor

İhsan Akdağ, Fahri Ayad, Kadri Bendey, Nihat Yaraş, Sadri Eten Tonguç ve Ali Rıza Güçlü tarafından 1946 yılında kurulan Modaspor, basketbol, jimnastik, masa tenisi, satranç, sutopu, yüzme ve korfbol olmak üzere toplam 7 branşta faaliyet gösteriyor. 1960 yılından beri Modasporlu olduğunu belirten kulübün eski sporcularında aynı zamanda Moda Spor Kulübü Genel Sekreterlik görevini yürüten Sungar Eren Kulüp tarihi hakkında bilgiler vererek; “Modaspor, tarihi başarılarla dolu bir kulüp, şu an 7 branşta faaliyet gösteriyoruz. En büyük eksiğimiz Moda Spor Kulübü’ne ait tesisimizin olmaması, spor salonlarını saatlik olarak kiralıyoruz ama yeterli olmuyor. Geçmişte birçok başarıları olan hentbol şubemizi tekrar açmak istiyoruz ama salon yetersizliğinden dolayı açamıyoruz. Sutopu takımımızı kendi isteğimizle 1.lige çıkarmadık çünkü 1.lig için yeterli tesislerimiz yok hem de deplasman giderlerini karşılayabilmemiz mümkün olmadığı için böyle bir yola başvurduk.

Modaspor Kulübü Lokali binasının ilk sahibi Meliha Tuğlacı burayı kulübe bağışladı. O tarihlerde spor kulüplerinin mülk edinmesi mümkün olmadığı Moda Spor Kulüp Lokali Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne devredilmiş bizde şimdi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne kira ödüyoruz. Modaspor İstanbul’da kapalı havuz olmadığı tarihlerde bile Moda plajında çalışarak yüzme dalında büyük başarılar elde etti. Galatasaray, Fenerbahçe burnundaki tesisini yaptığı zaman birçok sporcusunu Modaspor’dan transfer etti. Eskiden yarışlar olduğuda Moda plajı panayır yerine dönerdi. Modaspor basketbolda da büyük başarılar elde etti, şimdiki adı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı olan Spor Sergi Sarayında Moda tribünü vardı. Modaspor’un kapısı bütün Modalılara açıktır üye olmak isteyen Tuğlacı Emin Bey caddesindeki Moda Spor Kulübü’ne gelerek üye olabilir.” şeklinde konuştu.

Sungar Eren Moda Spor Kulübünde sergilenen kupa koleksiyonu hakkında da bilgiler verdi.