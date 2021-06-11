4 ülke, 11 kent, 1 kupa!

Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020, 11 Haziran Cuma akşamı Roma'da oynanacak İtalya -Türkiye açılış karşılaşması ile başlayacak.

EURO 2020, 11 Haziran Cuma akşamı İtalya-Türkiye arasında saat 22.00'da yapılacak santra ile başlayacak ve 1 ay boyunca sürecek. Dünyanın ikinci büyük organizasyonu olarak gösterilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım kadrosu, hangi ülkeler karşılaşmalara ev sahipliği yapacak, milli takım oyuncuları turnuva öncesi neler dedi...

Futbol tarihinin en bahtsız turnuvası olarak tarihe geçebilir EURO 2020. Herşey 2012 yılında Michel Platini’nin başkanlığını yaptığı UEFA’nın 6 Aralık 2012’de aldığı, EURO 2020’ye birçok Avrupa şehrinin ev sahipliği yapacağı kararıyla başladı. Baştaki resmi açıklamalara göre, turnuvanın 60. yıldönümünü kutlamak için daha münasip bir yol olamazdı. Ve bu nedenle 11 ülke tercih edilmişti. Ancak bu kararın ardında son yıllarda dünya ekonomisinin sıkışmışlığını da görmezden gelmek elbette olmayacaktır. Platini, Avrupa’nın yaşamakta olduğu ekonomik krizin kendilerini böyle bir karar almaya ittiğini, zira hiçbir ülkenin böyle bir organizasyonun mali külfetini tek başına omuzlamasının mümkün olmadığını itiraf ediyordu. Zaten son yıllarda büyük organizasyonları üstlenen ülkelerin iktidarları halk tepkisi ile karşılaşmış, birçoğu da organizasyon sonrasında tabiri caizse belini doğrultamamıştı.

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu böyle bir karar ile yola çıkmıştı ancak yalnızca bahtsızlığı bununla da kalmamıştı: Korona virüsü.

Tüm dünyayı saran korona virüs salgınına da yakalanan EURO 2020, bir yıl ertelemeli de olsa sonunda şampiyonu belirleyecek.

ŞENOL GÜNEŞ TAKIMA İNANIYOR

"Turnuvanın başlangıcı benim için önemli" diyen Şenol Güneş, "Hedef gruptan çıkmak. Bu 9 puandır, 7 puandır, 6 puandır, 5 puandır. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Çıkacak olan rakiple yine bir eleme daha oynayacaksın. İtalya’ya karşı da iyi oyun bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Takımın genç isimleri Abdülkadir Ömür ve Halil Dervişoğlu, takıma güvendiklerini ve iyi bir jenerasyon yakaladıklarını söylerken, takımın deneyimli ismi Mert Günok ise finale göz kırparak, "İngiltere vizemizi aldık. Bırakmadık, oraya gideceğimize inanıyoruz. Bizim için stadyumlar önemli. Benim için de İngiltere'nin her zaman gönlümde ayrı bir yeri vardır. Wembley'de olmayı planlıyoruz ve umuyoruz. İnşallah da orada olacağız" dedi.

GRUPTAKİ DİŞLİ RAKİP İTALYA

Yeşil sahaların en önemli futbol ekollerinden birisi olan İtalya, kazandığı 4 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra sürekli büyük turnuvalarda zirveye oynamasıyla da dikkat çeken bir ülke. Tam 60 yıl sonra 2018 Dünya Kupası'na katılım gösteremeyen ve teknik direktör Gian Piero Ventura ile yollarını ayıran Gök Mavililer'de 14 Mayıs 2018'de Galatasaray'dan da tanıdığımız Roberto Mancini göreve getirildi. EURO 2020 elemelerinde 10'da 10 yaparak rakiplerine mesaj veren İtalyanlar, gruptaki en zorlu rakip olarak göze çarpıyor...

TÜRKİYE 5. KEZ ŞAMPİYONADA

Türkiye, elemelerde H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı.

Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016'daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.

Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte gözler, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'da olacak. Fransız ekibi Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Burak, milli takımın da gol yollarındaki en önemli kozu.

FRANSA FAVORİ, İNGİLTERE ADAY

Turnuvanın görünürdeki favorisi Fransa. Önemli bir Dünya Kupası şampiyonluğu sonrasında Avrupa şampiyonasında da aynı ritmi devam ettirmek isteyen horozların, bu şampiyonada finali görebilecek niteliğe sahip olduğu öngörülüyor. Fransa’nın yanı sıra Belçika, İngiltere, Portekiz ve Hırvatistan da organizasyonda dikkat çeken ekipler arasında. İngiltere'de oynanacak finalin ise en ciddi adaylarından bir tanesi de İngiltere görünüyor. Son dönemlerde özellikle de Milli Takımlar klasmanında bir hayli düşüşe geçen İspanya’nın ise bu organizasyonda nasıl bir yol tutturacağı şimdilik belirsiz.

NEREDE OYNANACAK?

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na 11 ülke ev sahipliği yapacak. İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan turnuvaya ev sahipliği yapacak. EURO 2020'nin oynanacağı şehirler ise Roma, Bakü, Saint Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte olacak.

FİNAL WEMBLEY'DE

11 Haziran’da Roma’da İtalya-Türkiye maçıyla açılacak turnuvada grup aşaması 23 Haziran’da sona erecek. 26-29 Haziran’da ikinci tur, 2-3 Temmuz’da çeyrek finaller, 6-7 Temmuz’da da yarı finaller oynanacak. Wembley’deki final ise 11 Temmuz’da.





