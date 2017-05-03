Kadıköy Belediyesi, kurumlar arası futbol turnuvasında 4 maçta 2 galibiyet elde etti

Kadıköy Belediyesi personeli, Anadolu Yakası’ndaki belediyelerin katıldığı futbol turnuvasında başarılı bir performans sergiliyor. Anadolu Ligi Kurumsal’da belediye futbol takımları şampiyonluk için yarışıyor. Gol krallığında Kadıköy Belediyesi futbol takımında Onur Ceylan attığı 5 golle üçüncü sırada.

Kadıköy Belediyesi ilk maçında Adalar Belediyesi’ni 7-2 mağlup etti. İkinci haftayı maç yapmadan geçen Kadıköy Belediyesi üçüncü haftada Kartal Belediyesi deplasmanında 4-4 berabere kaldı. Kadıköy Belediyesi dördüncü hafta maçında deplasmanda Maltepe Belediyesi ile oynadığı maçı 10-3 kazandı. Kadıköy Belediyesi altıncı haftada Ataşehir Belediyesi’ne 6-0 mağlup oldu.

Ataşehir Belediyesi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 15 puanla lider.

Kartal Belediyesi 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 puanla ikinci sırada.

Kadıköy Belediyesi 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puanla üçüncü sırada.

Adalar Belediyesi 1 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 puanla dördüncü sırada.

Maltepe Belediyesi 4 mağlubiyetle son sırada yer aldı.