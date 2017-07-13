2016 - 2017 Ligleri tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) İstanbul Şubesi internet sitesinden yapılan açıklamada; “2016-2017 sezonunda ilimizde oynanan Süper Amatör Lig, 1.Amatör Lig, 2.Amatör Lig, U19/1.Küme, U19/2.Küme, U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 liglerinin hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 26.maddesi hükmü gereğince TFF tarafından tescil edilmiştir.” denildi.
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