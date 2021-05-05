19 Mayıs kutlamaları masa tenisi ile başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası düzenliyor

Kadıköy Kalamış Atatürk Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’na ev sahipliği yapıyor. Turnuva, 18 Mayıs Salı günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacak.

Kadıköy Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası, Kalamış Gençlik ve Spor Kompleksi’nde yapılacak.

İNTERNETTEN BAŞVURANLAR KATILABİLECEK

12 yaş üstü herkes Kadıköy Belediyesi’nin internet sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak katılabiliyor. Son başvuru tarihi 15 Mayıs Cuma olan turnuva 300 kişilik kontenjanla sınırlı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle gerçekleşecek turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin bir araya gelerek kurduğu KBB Masa Tenisi - Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulunuyor.

HES KODU ZORUNLU

Kadıköy Belediyesi’nin ‘Daha Çok Spor Daha Çok Kadıköy’ sloganıyla ilçede sürdürdüğü bütün spor etkinlikleri pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu kurallara uygun olarak düzenlenecek turnuvaya katılımda da HES Kodu’nu gösterme zorunluluğu olacak.



