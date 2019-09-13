1. Amatör Lig başlıyor!

Kadıköy takımlarının da bulunduğu amatör liglerde yapılan sezon planlamasına göre 1. Amatör Lig 21 Eylül’de başlıyor

TFF İstanbul 1.Amatör Lig için sezon planlamasını yaptı ve takım listelerini yayınladı. Planlamaya göre iki Kadıköy takımının yer aldığı 1.Amatör Lig 21 Eylül’de başlayarak, 12 Ocak tarihinde ise son bulacak.

Fikirtepe Dumlupınar altyapı çalışmalarına ağırlık verdiği için geçen yıl lige katılmamıştı. Koşuyoluspor, Bostancıspor ve Yeldeğirmenispor ise Süper Amatör Lig için ter dökse de istediği başarıyı gösteremedi. Bu sezon, geçtiğimiz sezon küme düşen Koşuyoluspor 1. Amatör Lig’de yer almazken, Bostancı ve Yeldeğirmeni 1. Amatör’de Süper Amatör Lig için ter dökecek.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Çekilen kuranın ardından gruplar belli olurken, Bostancı 15.grupta, 1923 Esenkent, Anadolu Üsküdar, Atlas Yıldız Spor, Gümüşsuyu, Heybeliada, İnkılap Spor, Pendik Kaynarca Ve Tuzla Şifa ile yarışacak.

14. grupta bulunan Yeldeğirmeni’nin rakipleri ise İstanbul Sitespor, Kanlıca, Kartal Çavuşoğlu, Maltepe Yıldız, Öz Karacaahmet,Sapanbağları, Sultanbeyli, Taşdelenspor oldu.

“İLÇEMİZİN İSMİNİ DUYURACAĞIZ”

Gazetemize konuşan Bostancı Spor Kulübü Başkanı Fatih Bilir, “2019-2020 sezonunda Kadıköy ilçemizi temsil edecek iki takımdan biriyiz. Geçen sezonda 1. Amatör Lig’de oynayıp, üst sıralara yakın sezonu tamamladık. Bu sene de geçen yılki kadromuzun omurgasını oluşturan futbolcularımızla beraberiz. Ayrıca 419 takımımızdan önemli sayıda futbolcu takviyesi yaptık. Özverili çalışan kadromuzla ligimizi en iyi dereceyle bitireceğimizi umuyoruz. Bu sene de en büyük problemimiz antrenman sahamızı etkin kullanamamamız. Haftada sadece iki gün antrenman yapabiliyoruz. Bu sorunu da halledersek ilçemizin ismini ligimizde duyuracağız.” diye konuştu.

“HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIMAK ADINA...”

Yeldeğirmeni Spor Kulübü teknik sorumlusu Uğur Bayram ise “Sezona ağustos ayı başında şampiyonluk parolasıyla, yönetimimizin bize sağladığı imkanlarla başladık. Geçen seneden iç transferde 8 oyuncu, dış transferde de 12 oyuncuyla anlaşıp çalısmalarımıza başladık. Teknik ekibimiz ben, yardımcı hocam Bayram Demirtaş ve kaleci antrenörümüz Harun Mahmutoğlu ile sezon öncesi yorucu geçen ama sezon içinde takımın ihtiyacı olacak çalışmalar gerçekleştirdik. Oyuncuların birlik ve beraberliği işlerimizi kolaylaştırdı. Ligin başlamasına 10 gün kala takımım yüzde 60, yüzde 70 seviyelerinde... Bu 10 günlük sürede hazır hale gelip bu büyük köklü klübü hak ettiği üst liglere taşıma adına çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

KADIKÖY SÜPER AMATÖR’DE YOK

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yeldeğirmenispor, Bostancıspor ve Fikirtepe Dumlupınar takımlarının üçünün de küme düşmesiyle birlikte yıllar sonra ilk defa Süper Amatör Lig’de bir Kadıköy takımı kalmamıştı.

Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Lig’de ise Feneryolu, Hasanpaşa, Kozyatağı ve Erenköy Acar bulunuyordu. Takımlardan hiç biri 1. Amatöre çıkamazken, Koşuyolu da bu sezon 2. Amatör Lig’de mücadele edecek.

DEMİRSPOR BU SENE DE YOK

Haydarpaşa Garı’nın kapatılması, TCDD tarafından verilen desteklerin yetersizliğiyle insanların ilgisinin azalması gibi sebeplerden gelirleri düşen Demirspor, son 5-6 yıldır zor günler geçiriyordu. Antrenman sahaları ve merkezi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’ndeki TCDD’ye ait arazide yer alan kulüp hakkında, dört yıla yakındır biriken kira borçları nedeniyle, birçok alanda temsil ettikleri TCDD tarafından borçların tahsili için işlem başlatılmıştı. Kulüp aldığı kararla tarihinde birçok milli sporcu yetiştirmiş serbest güreş şubesini kapatmak zorunda kalmıştı. Demirspor, güreşin yanı sıra İkinci Amatör Lig’den ve U19 Ligi’nden de çekilme kararı almıştı. Ulaştığımız kulüp yöneticileri geçen bir yılın ardından bir değişim olmadığını ve çekilme kararını bu sene de uygulayacaklarını aktardı.