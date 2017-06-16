Yaz tatili kitaplarla güzel!

Bir yaz tatili daha geldi çattı. Tabi ki bu tatili en çok hak eden ve sonuna kadar hakkını vererek eğlenmesini dilediğimiz kesim çocuklar! Tatili keyifli kılmak için çok seçenek var ama bu sıcak günler kitaplarla çok daha güzel hale gelebilir. Gazetemizin çocuk okurları için kitap önerilerini derledik…

Maya’nın Ağacı / Gökçe Ateş Aytuğ / Günışığı Kitapları

Sokağın ortasında onca betona inat, göğe yükselen asırlık fıstıkçamını birileri, “etrafı kirletiyor” diye şikâyet etmiştir. Belediye ekipleri güzelim ağacı kesmeye hazırlanınca, Maya çok üzülür. Dedesi ve Terzi Arman, kaldırıma oturarak ağacı korumaya çalışırlar. Ama belediye ekipleri vazgeçecek gibi değildir. Maya bir plan yapar. Üstelik yalnız değildir. Kargalar, kedi Muhtar ve mahalleli, fıstıkçamını kurtarabilecek midir?

Cankurtaran Kibele / Sevgi Saygı / Günışığı Kitapları

Simirna ve Yasemin yerlerinden kıpırdamadılar. Sanki Simirna’nın gücü ve inancı, Yasemin’e geçmişti. Şimşekler çakmaya başlayınca, görmeyi umdukları tekneyi birden karşılarında buldular.

Telefona Dönüşen Kız / Fatih Erdoğan / Mavibulut Yayınları

Melis bir sabah uyandığında kendini akıllı bir telefona dönüşmüş olarak buldu. Buna çok şaşırmamak gerekirdi çünkü Melis akıllı bir kızdı ve tabii ki akıllı bir kız eğer telefona dönüşecekse ancak akıllı bir telefona dönüşebilirdi.

Fatih Erdoğan’dan, sosyal medyanın ve akıllı cep telefonlarının hayatımızdaki yerini sorgulayan etkileyici bir roman.

Burun Giysisi / M. Banu Aksoy / Can Çocuk Yayınları

İnsan üşüdüğü zaman, ne kadar da tatsız bir hisse dönüşüyor şu soğuk! Neyse ki, çözümü basit: Giyinmek! Ama insanın içini giysiden de çok ısıtan bir şey var ki, onu en iyi anneler ve babalar bilir… Çocuk kitapları, dergileri ve radyo programlarıyla tanınan M. Banu Aksoy’un sıcacık öyküsü, Mert Tugen’in rengârenk esenleriyle canlanıyor!

Bilim ve Buluşlar – Yaratıcı Genç Mucitler için Çıkartmalı Bilim Kitabı / Ruth Thomson / İş Bankası Kültür Yayınları

Bu ilginç fen bilimleri kitabı, bilime meraklı genç mucitler için hazırlanmıştır. Kitabı kullanarak ilginç deneyler yapabilir, yeni projeler üretip bunları hayata geçirebilir, fen bilimlerinde çok şaşırtıcı keşifler yapabilirsiniz.

Mavi Eşek ile Aylak Aslan / Yalvaç Ural / Yapı Kredi Yayınları

Bu orman, başka orman! Her gün yeni bir maceraya uyanan Ormangiller, gerçekten bir çizgi romanda mı yaşıyorlar, yoksa burası aslında bir kolej mi? Bir türlü başrolü kapamayan Aslan bir öğretmen, çalışkanlığı ve zekâsıyla herkese yol gösteren Eşek ise sınıf temsilcisi mi? İkide bir karşılarına çıkıp işleri karıştıran şu Yazar ve Çizer de kim o halde? Çocukların geleceğini kurgulayan iki kandırıkçı sanatçı mı? Peki ya bütün bunlar yalnızca Yalvaç Abi’nin eğlenceli düşleriyse?

Balina ile Mandalina / Fazıl Hüsnü Dağlarca / Yapı Kredi Yayınları

Balina ile Mandalina, ünlü ozanımız Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın çocuklar için yazdığı bir dostluk öyküsüdür. Yapyalnız bir balina yapyalnız bir mandalina, korkunç kuzey denizinin ak gecelerinde tanışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Balina, hayvanların en kocamanı, hep buzullar arasında dolaşan koskocaman bir hayvan. Mandalina ise sıcak ülkelerin küçücük bitkisi. Nasıl olur bu dostluk demeyin, olur. Okuyunca siz de göreceksiniz.

Mavi Gezegenin İlk İnsanları / Bilgin Adalı / Yapı Kredi Yayınları

Kim merak etmez Mavi Gezegenin İlk İnsanları’nı?

Bilgin Adalı’nın Mavi Gezegenin İlk İnsanları kitabı, okurlarını zamanda heyecanlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Yağmur ile Damla’nın babaları bir bilgisayar programı icat eder… Bu program sayesinde, bilgisayar ortamında günümüzden milyonlarca yıl önceyi bile izlemek mümkündür. Afrika’da Turkana Gölü çevresinde başlayan gezi iri timsahlar, hipopotamlar, aslanlar, çakallar arasında ilk insanların hayat mücadelesini gösterir.

Kim merak etmez dünyamızın ilk insanlarını? Kim istemez ilk atalarımızın neye benzedikleri, nasıl yaşadıkları, nasıl konuştukları üzerine bu benzersiz geziye katılmayı?