Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2017
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Özel öğrencilerden özel sergi…
Özel öğrencilerden özel sergi…

Özel öğrencilerden özel sergi…

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadıköy'de Damlalar" adlı karma sergisini Gençlik Sanat Merkez’inde açtı

Özel öğrencilerden özel sergi…
Kaan DERTÜRK

Kadıköy, bugünlerde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadıköy'de Damlalar" adlı karma sergisini Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nde 2 Mayıs Salı günü açtı. Kadıköy'de bulunan Engelli Okulları, Özel alt sınıfı öğrencileri ve Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin çalışmaları, 11 Mayıs Perşembe gününe dek Gençlik Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

EL EMEĞİ ESERLER

Kadıköy’deki özel gereksinimli öğrencilerin emeklerini tek bir çatı altında toplayan sergide yaklaşık 100 eser sergileniyor. Seramik, resim, baskı, ahşap boyama ve daha birçok alandan çalışmaları görmek mümkün.

Etiketler; #seramik #resim #gençlik sanat merkezi #engelliler haftası #engelsiz sosyal hizmet merkezi #Kadıköy Belediyesi #sergi
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