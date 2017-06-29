Mural İstanbul Festivali geliyor

Kadıköy’deki boş duvarları sanat eserine dönüştüren Mural İstanbul Festivali’nin 6’ncısı 4 Temmuz’da başlıyor

İlk olarak 2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan Mural İstanbul Festivali’ne şimdiye kadar yerli yabancı birçok sanatçı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün pek çok sokağı açık hava sergi salonuna dönüştü ve 25’ten fazla bina cephesi sanatçılar tarafından özgün çalışmalarla renklendirildi. Festival kapsamında yapılan bazı eserler geçtiğimiz yıllarda dünya çapında En İyi Mural Eserleri listesinde yer aldı.

Kadıköy Belediyesi’nin organize ettiği festival, Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Ukraynalı sanatçı Alex Maksiov tarafından bir duvar ve bir zeminde üç boyutlu resim yapılacak.

4-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan, 3 yerli 3 yabancı sanatçının 6 duvar ve 1 zemin çalışması ile katılacağı Kadıköy Belediyesi 2017 Mural Festivali, 4 Temmuz Salı Günü Eskişehir'den gelecek olan Writer Material adlı grup ile başlayacak.

Festivalin bu seneki programı şöyle;

4 - 8 Temmuz

Writer Material Grup, Reşitefendi Sokak No:45

5 - 10 Temmuz

Treze, Kırmızıkuşak Sokak, An Otel & Timya Otel

6 - 11 Temmuz

Mr. Hure, Kuşdili Caddesi No:39

17 - 19 Temmuz

Nuran Erden, Kuşluk Parkı

21 - 24 Temmuz (zeminde 3d çalışma) / 26 – 31 Temmuz (duvar çalışması)

Alex Maksiov, Talimhane Sokak No:2

24 – 29 Temmuz

Fintan Magee, Nakil Sokak No:17