Mural İstanbul Festivali geliyor

İlk olarak 2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan Mural İstanbul Festivali’ne şimdiye kadar yerli yabancı birçok sanatçı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün pek çok sokağı açık hava sergi salonuna dönüştü ve 25’ten fazla bina cephesi sanatçılar tarafından özgün çalışmalarla renklendirildi. Festival kapsamında yapılan bazı eserler geçtiğimiz yıllarda dünya çapında En İyi Mural Eserleri listesinde yer aldı.
Kadıköy Belediyesi’nin organize ettiği festival, Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Ukraynalı sanatçı Alex Maksiov tarafından bir duvar ve bir zeminde üç boyutlu resim yapılacak.
4-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan, 3 yerli 3 yabancı sanatçının 6 duvar ve 1 zemin çalışması ile katılacağı Kadıköy Belediyesi 2017 Mural Festivali, 4 Temmuz Salı Günü Eskişehir'den gelecek olan Writer Material adlı grup ile başlayacak.
Festivalin bu seneki programı şöyle;
4 - 8 Temmuz
Writer Material Grup, Reşitefendi Sokak No:45
5 - 10 Temmuz
Treze, Kırmızıkuşak Sokak, An Otel & Timya Otel
6 - 11 Temmuz
Mr. Hure, Kuşdili Caddesi No:39
17 - 19 Temmuz
Nuran Erden, Kuşluk Parkı
21 - 24 Temmuz (zeminde 3d çalışma) / 26 – 31 Temmuz (duvar çalışması)
Alex Maksiov, Talimhane Sokak No:2
24 – 29 Temmuz
Fintan Magee, Nakil Sokak No:17