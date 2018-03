mecra’da Kadın Buluşması

mecra Kadın Buluşması’nda 6 Mart Salı günü söyleşiler ile başlayan etkinlikler 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar günlerinde yoğunlaşacak

Kolektif bir ruhla toplumsal konularda çalışmalar yapan, güncele dair tartışmalar yürüten, sanatsal üretimleri paylaşan, birlikte yaşayabilecek bir yer hayali için Kasım 2017’de açılan mecra, bugüne kadar çeşitli söyleşilere, film gösterimlerine ve konserlere ev sahipliği yaptı.

mecra Kadın Buluşması’nda 6 Mart Salı günü söyleşiler ile başlayan etkinlikler 10 Mart Cumartesi ve 11 Mart Pazar günlerinde yoğunlaşacak ve kurulan bu birlikteliği devam ettirmenin yollarının konuşulacağı bir yuvarlak masa sohbeti ile son bulacak. Belgesel film gösterimi , atölye ve söyleşilere katılım ücretsiz… Etkinliğin haftasonu programı şöyle:

9 Mart Cuma günü 19:00’da babasından uzaklaşmak için peşinden gelmeyeceğine emin olduğu tek yere, İstanbul’a taşınan Melisa’nın hikayesi olan ‘Babasının Kızı’ belgesel film gösterimi ardından yönetmeni Melisa Üneri ile sohbet edilecek. Gecenin devamında sahneyi İstanbul Kadın Orkestrası devralacak.

10 Mart Cumartesi 14:00’te Aysu Melis Bağlan ile “Potanın Perileri, Filenin Sultanları mı Gerçekten?” ile tarihi ve halkları uyuşturabilen “spor”dan panzehirimizi düşünmek, düşlemek ve konuşmak için bir araya gelerek güne başlayacak.

15.00’de “Barış Mücadelesinde Kadınlar” başlığı ile Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri ve İnsan Halkları Derneği(İHD)’nden Gülseren Yoleri’yi bir araya getiriyor.

17.00’de Şehlem Kaçar, “Bir Aktivizm Biçimi Olarak Feminist Sanat” söyleşisi ile toplumsal dönüşümde kullanılan feminist pratikleri, yöntemleri ve mücadele alanlarını anlamaya çalışarak feminist sanat akımları, kapsayıcılık ve keşisimsellik konularını tartışmaya açacak.

19:00’da Yürüdüğümüz her yolda, göz göze geldiğimiz her yüzde, selamlaştığımız her insanda, düşlediğimiz her hayalde ne arıyor olabiliriz? Soruları çerçevesinde 72 kadın fotoğrafçı ve yazarın bir araya geldiği “Çağrışımlar” fotoğraf sergisi açılış ve kokteyli yapılacak.

11 Mart Pazar günü 15.00’te Gaye Yılmaz ile “Kapitalizm ve Toplumsal Cinsiyet” başlığı altında kadının emek süreçlerindeki rolü ve bunun arkasındaki ekonomi-politik nedenler irdelenecek.

17:00’de Çiçek Tahaoğlu ve Büşra Cebeci, haberlerde medyadaki cinsiyetçiliğin nasıl tersine çevrilebileceğinin örneklerinden, gazeteci kadınların sorunlarından ve Türkiye'de kadın gazetecilerin dayanışma ağlarından bahsedeceği "Gazeteci Kadınlar Anlatıyor" söyleşisi ile mecra’da.

19:00’da mecra’da Kadın Buluşması’nın tüm bileşenleri ve katılmak isteyenler ile kurulan bu birlikteliğin nasıl devam edilebileceğinin konuşulacağı “Yuvarlak Masa Sohbetleri” ile son bulacak.