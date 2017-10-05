Kültür merkezlerinden sergiler...

Kadıköy Belediyesi kültür merkezleri bu yıl da dopdolu içeriğiyle semti sanatla buluşturacak. Caddebostan Kültür Merkezi, iki yeni sergiyle sezona merhaba derken Barış Manço Kültür Merkezi de Atatürk temalı kartpostal sergisiyle açılış yapacak

Kadıköy Belediyesi'nin kültür sanat merkezleri yeni sezona hazır. Bu yıl da yüzlerce etkinlik, sergi ve oyunun ücretsiz gerçekleştirileceği merkezler ekim ayına girilmesiyle birlikte açılışlarını yapmaya başladı. Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) sezona, IMOGA ve Gülseren Sönmez'in sergisiyle başladı. Haftanın sergilerini sizler için derledik.

BİR KOLEKİSYON SERGİSİ: IMOGA

Türkiye’nin ilk çağdaş özgün baskı müzesi IMOGA’nın eseleri (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) IMOGA'nın eserleri Caddebostan Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Türkiye'nin en önemli sanat profesörlerinden Süleyman Saim Tekcan'ın kurucusu olduğu, IMOGA sergisinde; Adnan Çoker, Ali Teoman Germaner, Burhan Doğançay, Ergin İnan, Mustafa Pilevneli, Semih Balcıoğlu, Turhan Selçuk gibi Türkiye'nin önemli 41 sanatçısının eserleri sergileniyor. IMOGA Koleksiyon Sergisi, 25 Ekim'e dek görülebilir.

“SANATÇI DEDİĞİMİZ DEĞERLİ VARLIK...”

Sanat camiasından birçok kişinin katıldığı sergiye Kadıköylülerin de ilgisi yoğun oldu. Serginin açılış konuşmasını yapan Süleyman Saim Tekcan, IMOGA gibi kuruluşların dünyada oldukça az olduğunu belirterek, “Son yüzyılın Avrupası'nda, Amerika'sında kısaca tüm dünyada grafik sanatları ve baskı teknikleriyle yapılmış eserlerin orta sınıflar tarafından orijinal, imzalı bir sanat eserini elde etmiştir. 45 yıl boyunca hayatını sanatla geçirmiş biri olarak şu an duvarları süsleyen eserlere emek veren herkese büyük teşekkür ediyorum. Eğer sizler olmasaydınız ne bu sergi olurdu ne de IMOGA dediğimiz dünyada saygın bir yer edinmiş grafik sanatlar müzesi olurdu. Bu nedenle sanatçı dediğimiz dünyanın en değerli varlığı Orta Çağ Avrupası'ndaki skolastik düşünceyi yenip, Avrupa'yı Rönesans'a ulaştırdı. Biz de emek sarf ediyoruz ki Türkiye Rönesans'ı yakalasın.” dedi.

SULUBOYANIN BİR BAŞKA HALİ

IMAGO ile birlikte açılan bir diğer sergi de bireysel sanatçı Gülseren Sönmez'in resim sergisi oldu. Kendine has geliştirdiği suluboya ve tuz tekniği ile uzun yıllardan beri çalışmalar yapan Sönmez, 100 kişisel sergi, 700'ün üzerinde karma sergiye katılmış bir ressam. 1994 yılında Amerika’daki Kadın Sanatçılar Müzesi'ne Türkiye'den kabul edilen ilk sanatçı olan Sönmez, bu yılki Dünya Kadınlar Günü'nde 'Duayen Sanatçı' ödülünü almış. Sergiyi, 9 Ekim Pazartesi gününe dek görmek mümkün. Sönmez, suluboyaya olan sevgisini ise şu sözlerle anlatıyor: “Çocukluğumda gökyüzündeki değişen renk cümbüşüne hayranlık duyar, önünde saygıyla eğilmek isterdim. Biraz büyüyünce öğrendiğim suluboya tekniğini çok sevdim. Öğrendiğim günden bu yana binlerce suluboya resim yaptım. Suluboya ile mutlu oldum.”

Resim yapmaya 13 yaşında başladığını belirten Sönmez, ressamlık hayatını gazetemize şöyle anlattı: “Şu an CKM'de 101. sergimi gerçekleştiriyorum. Bunun için ayrı bir mutluluk duyuyorum. Yıllar içinde binlerce öğrenci yetiştirdim. Sanat yıllarımın da büyük çoğunluğu suluboya üzerine yaptığım çalışmalarla gerçekleşti. Yıllarım tek bir sergide toplanmış oldu. Şöyle bir baktığımda gerçekten de yılların emeğini görüyorum. Sergilenen 46 eser de benim yaşamımdan izler taşıyor. Sergiyi gezenlerden de olumlu tepkiler alıyorum, eserler üzerine konuşuyoruz. Elimden geldiğince suluboyaya özel geliştirdiğim tekniğimi anlatmaya çalışıyorum” dedi.

KARTPOSTALLARLA ATATÜRK

Dr. Seyhun Bizzet'in özel koleksiyonundan oluşan "1911-1923 Yılları Kartpostallarında Mustafa Kemal, İstanbul, İşgal ve Kurtuluş" sergisi, 9 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de Barış Manço Kültür Merkezi'nde açılacak. Ücretsiz olarak gerçekleşecek sergide, Mustafa Kemal Atatürk'ün kartpostallarda ilk defa görüldüğü 1910 yılından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen dönemin hikayesi anlatılacak. Sergiyi, 10 Kasım Cuma gününe dek ziyaret etmek mümkün.