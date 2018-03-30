Komşular yine tiyatroda buluşuyor

Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ilkini geçen yıl düzenlediği “Benim Komşum Tiyatro”nun ikincisi, Nisan’da başlıyor

Kadıköy Tiyatroları Platformu, mahalleliye temas etmek için geliştirdiği “Benim Komşum Tiyatro” etkinliğini bu yıl 2 Nisan’da yeniden başlatıyor. İkincisi düzenlenecek çalışmalar üç ay sürecek ve tamamen ücretsiz olacak.

“Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz Benim Komşum Tiyatro’yla birçok komşumuzla tanıştık. Sohbetler ettik. Birikimimizi paylaştıkça aynı inancı paylaşan seyirci-komşularımızla birlikte güzel bir dil oluşturduk.” diyen platform bu çalışmayla amacını şöyle açıklıyor: “Tiyatrolarımızla temas eden herkesle sanatın genel sorunlarına çözümler arayarak, bu sanatın inceliklerini öğrenip; Sanat disiplinlerini, ekolleri, teknikleri, biçimleri, sanatçı-hayat-seyirci-katılımcı ilişkisi hakkında fikirleri ortaklaştırmak niyetindeyiz.

Tüm bunlar sayesinde Kadıköy’deki kültür sanat politikasının oluşumuna ve geliştirilmesine birlikte katkı sağlayacağız.”

Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan yapılan açıklamada bu yıl yapılacak çalışmalara dair şu bilgilere yer verildi: “Tiyatro nasıl doğdu? Dünü, bugünü ve yarını… Ya da 2 saatlik bir oyun için yapılan çalışmaları hiç düşündünüz mü? Bir oyunun nasıl yazıldığını… Oyuncunun nasıl ezber yapabildiğini… Dekorcunun, kostümcünün nasıl çalıştığını… Işığın ve müziğin sahnedeki yerini… Ve bizlerin neler düşlediğini… Seyirci ile buluşmanın verdiği heyecanı… Oyunun sonuna nasıl geldiğimizi anlamadan alkışlarla uyanmamızı…

Gelin çayımızı demleyelim, biz mesleğimizi nasıl yapıyoruz, neler yaşıyoruz size anlatalım. Tiyatromuzu, mesleğimizin püf noktalarını, sanatımızı sizinle tanıştıralım. Siz de bize kendinizi anlatın. Kim bilir belki de birlikte kendi hikâyemizi yaratır, üretebilir, sesimizi hep beraber sahnemizden duyurabiliriz.”

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatroları Platformu işbirliğiyle hayata geçen Benim Komşum Tiyatro’nun ikinci dönemine katılmak için sadece Kadıköy’de ikamet ediyor olmanız yeterli. 17-35 yaş tüm Kadıköylülere açık olacak dersler, haftada bir gün ve 3 saat sürecek.

Katılımcı komşular kayıt sırasına göre çalışmalara dâhil olacak. Kayıt olmak için http://www.kadikoytiyatrolari.com/ adresindeki başvuru formunu doldurmak gerekiyor.