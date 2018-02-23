Kısa Film Kolektifi Festivali başlıyor

Kısa film severlerin büyük ilgiyle takip ettikleri ve bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Kısa Film Kolektifi Festivali, 1-16 Mart 2018 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek

Yurt içinde ve yurt dışında kısa film festivallerinde kaçırılan ya da tekrar izlenmek istenen kısa filmleri gösterime sunmak, amatör ve profesyonel sinemacıları aynı platformda buluşturmak amacıyla hayata geçirilen ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Kısa Film Kolektifi Festivali, 1-16 Mart 2018 tarihleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

Kısa Film Kolektifi Festivali sayesinde kısa film severler, Filmmor, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Uluslararası İstanbul Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Documentarist, Canlandıranlar, Sürdürülebilir Yaşam Filmleri, Woman Make Movies Seçkisi, Engelsiz Filmler Festivali Seçkisi, İzmir Kısa Film Festivali Seçkisi ve Kısa Film Kolektifi Seçkisi Festivali’nde gösterilen birbirinden güzel kısa filmleri izleme fırsatı bulabilecek.

SERGİ DE OLACAK

Festival kapsamında ayrıca, “Kolektif Muhabbet” adı altında sinemanın özel isimleriyle söyleşiler ve “Görüntünün Yolculuğu” isimli fotoğraf sergisi de düzenlenecek.

“Görüntünün Yolculuğu” sergisi ile görüntülerinin tarihsel yolculuğuna tanıklık edilecek

Kısa Film Kolektifi Festivali kapsamında 01-16 Mart günleri arasında Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek “Görüntünün yolculuğu” sergisiyle kısa ve uzun filmleriyle tanınan görüntü yönetmenlerinin, hafızalarda yer edinen kareleri oluştururken geçirdikleri süreci, doğadan, sanattan, hayattan nasıl beslendiklerini ve bu etkinin filme nasıl yansıdığını görmek mümkün olabilecek.

“Filmlerde gördüğümüz görüntüye giden yol nerelerden geçer” düşüncesinden yola çıkılarak düzenlenen sergide Uğur İçbak’ın Av Mevsimi, Son Mektup ve The Cats, İlker Berke’nin Oyun İçinde Oyun, Gülen Gözler Matinesi, Sevdije Kastrati’nin Ninni ve Dönüş, Meryem Yavuz’un Salı filmlerinin görüntülerinin tarihsel yolculuğuna tanıklık edilebilecek.

Kolektif Muhabbet Söyleşileri

2 Mart Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek Kıvanç Sezer’le “Kısadan Uzuna” söyleşisi (Söyleşi öncesi saat 18.00’de “Babamın Kanatları” ve “Kaç Para” filmleri izlenebilecek)

3 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Kısa İyidir ve Parazit Film’in kurucularından Heval Hazal Kurt ve Selçuk Ahmet’le “Kısa Üzerine Kısa Kısa” söyleşisi

3 Mart Cumartesi günü 15.00’ten itibaren Short by Short’un kurucusu Bulut Reyhanoğlu, kısa filmcilerle birebir görüşecek.

3 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te Gülen Gözler Matinesi ekibiyle Siz Ayrı Dünyaların İnsanısınız! Yeşilçam’dan Yeni Türkiye Sineması’na üzerine söyleşisi

4 Mart Pazar günü 15.00’te Murat Evgin’le, Sinema ve Müzik üzerine söyleşi

Detaylı program için: www.kisafilmkolektifi.com