Kâğıda şekil veren sanatçı…

Heykel yapımında genelde kâğıt kullanmayı tercih eden genç sanatçı Yağmur Çalış ile Yeldeğirmeni’ndeki atölyesinde söyleştik

eden Yağmur Çalış, ahşapla başladığı heykel çalışmalarına şimdilerde kâğıt malzemeyle devam ediyor. Heykellerinde ahşabı yontarak değil de örerek kullanan Çalış, “Kâğıdın bendeki yeri farklı çünkü kendim ile özdeşleştirdiğim bir malzeme. Anlatmak istediğim fikrin duygusunu emip iki boyutluluktan çıkıp üç boyutta var olabiliyor” diyor.

Atölyenizde hali hazırda kâğıttan yaptığınız heykeller var, neden kâğıt kullanmayı tercih ediyorsunuz?

Kâğıdın dayanıklı bir malzeme olmadığına dair, bence tamamen yanlış olan bir algı var. Kâğıt, bugünkü medeniyete ulaşılmasının başlıca araçlarından biri. Şu an en başta gelen sanayi ürünü, günlük hayatta da en çok ihtiyaç duyulan maddelerden. Kâğıt ile bilgiyi yayarsınız. 12 yıldır sanatla uğraşıyorum. Birçok malzeme ile çalışıyorum. Fakat kâğıdın bendeki yeri farklı çünkü kendimle çok özdeşleştirdiğim bir malzeme. Anlatmak istediğim fikrin duygusunu emip iki boyutluluktan çıkıp üç boyutta var olabiliyor.

“ESERİ KALICI YAPAN MALZEMESİ DEĞİL”

Sanırım organik malzemeleri kullanarak yaptığınız heykeller de var, kullandığınız malzeme işlemek istediğiniz konuya göre değişiyor mu?

Aklınıza gelebilecek her malzeme ile heykel yapılır. Organik olsun ya da olmasın. Asıl olan verilmek istenilen duygu, anlatılmak istenilen fikir bence. Ortaya koymak istediğiniz bir iddianız varsa, bunu en iyi hangi form ve malzeme ile ifade edebilirim diye düşünmek ikinci planda kalıyor.

Bir sanatçı genelde eserlerinin fiziki olarak kalıcı olmasını ister. Kâğıt bunun için çok da uygun değil, ne dersiniz?

Bana göre, bir eseri kalıcı yapan malzemesi değil. Bir eser, kişiyi ya da toplumu duygusal yönden etkileyebilecek dürtüleri sağlayabildiği kadar kalıcı oluyor. Ben bir sanat eserinin kalıcı olması durumunu da sorguluyorum. Fiziki olarak var olan, fakat ruhunun kaybolduğu bir eser benim için zaten kalıcılığını yitirmiştir. Açıkçası işlerimi üretirken onun kalıcılığı en son düşündüğüm konu.

“BURAYA AİT HİSSEDİYORUM”

Kadıköy’de yaşıyorsunuz, bu semti bir sanatçı olarak nasıl tanımlarsınız?

Dört yıldır Kadıköy’de yaşıyorum. Kadıköy’de bir atölyem var ve üretimlerimi burada gerçekleştiriyorum. Etrafım çok iyi işler üreten sanatçılarla dolu. Bu yönden çok besleyici bir semt Kadıköy. İhtiyacım olan her şeye yürüme mesafesinde ulaşabiliyorum. Bu bana günlük hayatımda oldukça zaman kazandırıyor. En önemlisi kendimi buraya ait hissediyorum. Kadıköylü bir sanatçı olarak bu semte bir heykel yapma fikrim var. Bu fikrimi koşullar olgunlaştığında gerçekleştirmeyi planlıyorum.

Çalışma stiline yönelik eleştiri alıyor musunuz?

Çalışma tarzıma yönelik genelde yapıcı eleştiriler alıyorum. Daha çok fikir alışverişi şeklinde oluyor.

Şimdiye kadar birçok karma sergiye katıldınız, önümüzdeki günlerde katılacağınız sergi var mı?

Kasım ayında TÜYAP Artist2017 ÜTOPYA grup sergisi gerçekleştirilecek, bu sergide benim de çalışmam yer alacak. Onun dışında kişisel sergi açma planlarım da var ve bunun için görüşmeler yapmaya devam ediyorum.

Yağmur Çalış’ın eserleri 2015 Contemprory İstanbul Sanat Fuarı, 2016 Artist2016 TÜYAP Umulmadık Topraklar grup sergisi ve en son da 2017 Taktiksel Duruş Ankara Cernmodern grup sergisinde sanatseverlerle buluştu. Çalış’ın eserlerini atölyesinde görebilirsiniz.

Adres: Yağmur Çalış artstudio, Rasimpaşa mah. Recaizade sokak 58b Yeldeğirmeni