Kartpostallarla Çanakkale...

Koleksiyoner Seyhun Binzet, Çanakkale Savaşı’nı 102.yılında açtığı sergiyle, savaşın görüntülerini zamanın posta kartları ile günümüze taşıyor

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi, 18 Mart itibariyle çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Dört kuşak Kadıköylü olan ve şimdiye kadar sergilediği fotoğraf ve kartpostal arşiviyle tanınan Seyhun Binzet, “Dünya Kartpostallarından Çanakkale Savaşı” sergisiyle, ziyaretçileri 102 yıl öncesinin Çanakkalesi’ne götürüyor. 18 Mart’ta ziyaretçiyle buluşan, Binzet’in birçok ülkeden topladığı ve savaşı anlatan kartpostalları sergilediği sergi 14 Nisan’a kadar devam edecek.

SINIRLARI AŞAN MERAK

Dört kuşak Kadıköylü, asıl mesleği doktor kimyager olan 67 yaşındaki Seyhun Binzet, kartpostal toplamaya lise yıllarında başlamış. Onu bu meraka yönlendiren etken ise babaannesinin aile resimleri olmuş. Bu resimler Binzet’i Kadıköy’ün eski yıllarına götürmüş ve Binzet uzun yıllar sürecek kartpostal toplama macerasına Kadıköy’den başlamış. Binzet’in merakı Kadıköy’le sınırlı kalmayarak ülke topraklarını aşmış zamanla. Binzet, şu anda yıllar içerisinde gezdiği ülkelerin sahaflarından topladığı kartpostallarla 15 bin resim ve kartpostal arşivinin sahibi. “Dünya Kartpostallarından Çanakkale Savaşı” sergisi Binzet’in ilk sergisi değil. Binzet, iki yıl evvelinde yine Barış Manço Kültür Merkezi’nde açtığı kartpostal sergisiyle ziyaretçileri 1900’lerin Kadıköy’üne götürmüştü.

“BELGEYE MERAKLI DEĞİLİZ”

Binzet, Osmanlı ile ilgili kartları Türkiye’den bulmanın çok zor olduğunu söylüyor. Kendisinin de kartları daha çok Fransa’dan topladığını söyleyen Binzet, bunun sebebinin Türkiye toplumunun belgeye meraklı olmaması olarak yorumluyor. “Zamanında Osmanlı’da yaşayan Fransız Levanten aileler gördükleri şeyleri fotoğraflayıp veya çizip ülkelerine postalamasalardı bu koleksiyon oluşmazdı” diyen Binzet, Rumeli’nden Afrika’ya kadar olan bölgeye ait elinde 15-16 bin resim ve kartpostal olduğunu söylüyor

“SON CENTİLMENLER SAVAŞI…”

Çanakkale Savaşı’nı “dünyanın son centilmenler savaşı” olarak nitelendiren Binzet, bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Çanakkale Savaşı boyunca hiçbir zaman sivil halka ateş edilmedi. Çanakkale Savaşı boyunca hangi tarafın askeri ölürse ölsün her zaman saygı duyuldu. Bir komutan öldüğü zaman savaş durdurulur, cenazesi birlikte kaldırıldı. Çanakkale Savaşı’nda cepheden cepheye yiyecek bile atıldı ve insanlar inanılmaz derecede saygı duyarak savaştı. Böyle bir savaşı daha sonra dünya maalesef göremedi. Sonraki savaşlarda namlular herkes sivil halkı hedef aldı. Çanakkale dünyanın son centilmenler savaşıydı.”

“KARTPOSTALLAR KİTAP OLDU”

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Binzet’in Çanakkale Savaşı’yla ilgili topladığı kartpostallar kitaplaştırıldı. Bu sebepten dolayı Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ettiğini belirten Binzet, kitabın tek eksiğinin kartpostal altında açıklamaların yer almaması olduğunu söylerken, bunun sebebinin kendisinin tarihçi değil koleksiyoner olması olduğunu vurguladı. “Ben belgeyi veririm. Gerisi tarihçilere kalmış” diyen Binzet’in topladığını kartpostalların yer aldığı kitabın önsözünü ise “Balyoz Darbe Planı” davasıyla hatırlanan Koramiral Feyyaz Öğütçü yazmış. Gazetemize konuşan Öğütçü, sergiyi çok beğendiğini söylerken, 100 yılı aşkın tarihi olan Çanakkale Savaşı’nın yabancılar gözüyle nasıl göründüğünü anlamak için çok önemli olduğunu söyledi. Öğütçü özellikle gençlerin sergiyi görmeleri gerektiğini dile getirdi.

YENİ SERGİ 3 MAYIS’TA

Binzet, “Dünya Kartpostallarından Çanakkale Savaşı” sergisinden sonra yeni bir sergiyle ziyaretçilerle buluşacak. Daha önce 1900’lerin Kadıköy’ü ve Osmanlı Devleti’nde kadını anlatan sergiler yapan Binzet’in yeni sergisinin adı “Kadıköy’de Spor Suda Başladı”… Binzet, 3 Mayıs’ta CKM’de açılacak olan sergiyle ilgili şunları söyledi: Kadıköy’de spor futbolla özdeşleşti. Hâlbuki Kadıköy, yelkenin, küreğin, yüzmenin ve kule atlamanın Türkiye’de başladığı yer. Bunu CKM’de kartpostallarla birlikte anlatacağız.”