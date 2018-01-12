Kadıköy Sineması yeniden hayat bulacak

Kadıköy Sineması, yapılacak projelerle eskiyi ve yeniyi bir arada barındıran çok yönlü bir sinema salonu olacak

Seyhan KALKAN VAYİÇ

Kadıköylülere ilk olarak 1967 yılında kapılarını açan ve Kadıköy’ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy Sineması, hazırlanan projelerle orijinal haline kavuşacak. İlk yapıldığı şekilde kalan tek salona sahip Kadıköy Sineması, yapılacak projelerle eskiyi ve yeniyi bir arada barındıracak.

Yeni yıl ile birlikte Kadıköy Sineması’nın işletmesini alan mülk sahibi Funda Kocadağ, sinemaya yeniden canlılık ve hareketlilik kazandırmak için harekete geçti. Babasının 1968 ile 1988 yılları arasında sinemanın işletmeciliğini yaptığını dile getiren Funda Kocadağ, 30 yıl aradan sonra yeniden sinemanın işletmeciliğini yapmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Orijinal olarak tek kalan 310 kişilik bir kapasiteye sahip olan salonun, yapıldığı dönemde İtalya’dan tasarım ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Funda Kocadağ, sözlerine şöyle devam etti: “Salon hayata geçirilecek projelerle, eski yıllarda olduğu gibi kalabalık sinemasever kitlesini ağırlayacak. Kışın sinemaya ev sahipliği yapan salon, yazın ise; Nejat Uygur, Devekuşu Kabare ve Dostlar Tiyatrosu’na kapılarını açıyordu. Çok değerli tiyatrocuları ağırladı. Hazırlanan projeler sayesinde Kadıköy Sineması yeniden sanat yuvası olacak.”

“FESTİVAL FİLMLERİ GÖSTERİLECEK”

Yıllar içerisinde kiracı olarak kalan işletmecilerin, sinemanın tavanını üç kat yaptıklarını ve bu üç katın tavanı basık hale getirdiğini belirten Funda Kocadağ, “Sinemaya 2002 yılında 55 kişilik yeni bir salon eklendi. Sinema baştan ayağa değişecek. Eski güzel haline kavuşturulacak. Orijinallik içinde yeniyi de barındıracak. Festival filmlerini göstereceğiz. Fuaye alanında fotoğraf ve resim sergileri yer alacak. Ayrıca fuaye alanında mini konserler verilecek. Film izlemeye ya da sergi gezmeye gelen Kadıköylüler, iyi kahvenin tadını da çıkaracak. Kısacası Kadıköy Sineması, çok yönlü bir salon olacak.” diye konuştu.

TİYATRO SALONUYDU

Bahariye Caddesi Kadıköy Pasajı adresinde yer alan Kadıköy Sineması, 2 Nisan 1964 tarihinde tiyatro salonu olarak kullanıma açıldı. Arslan Ekşioğlu tarafından yapılan binanın Mimarı ise; Melih Koray’dı. Yıldırım Önal, 1967 yılına kadar üç sene boyunca salonda, topluluğuyla beraber tiyatro etkinliklerini sürdürdü. Mimari tasarımı tiyatro olarak yapılmış olan salon, ekonomik sorunlar nedeniyle 18 Mayıs 1967 tarihinden itibaren sinema olarak kullanılmaya başlandı. Salon sinema olarak kullanılmaya başlanmasının ardından Arslan Ekşioğlu hisselerini, Halil Toktaş’a devretti. 1968 yılı sonunda Halil Toktaş da salonu Erol Kocadağ’a devretti. Salonun mülkiyeti tümüyle Erol Kocadağ’a geçti. Daha sonraki yıllarda salonun işletmecileri de değişti. 1968 ile 1980 yılları arasında kışın sinema gösterimleri yapılan salon, yaz aylarında da tiyatro topluluklarına aylık olarak kiralanan bir turne mekanı olarak hizmet verdi. Burada oyunlarını sahneleyen tiyatro toplulukları arasında; Nejat Uygur, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun adları sayılabilir. Salon, sinema salonuna dönüştürüldükten sonra bazı tadilatlar geçirdi. Koltuk sayısı artırılan salonun, sahnesi küçültüldü. Salon günümüzde de halen Kadıköy Sineması olarak, film gösterimleriyle hizmet vermeye devam etmekte…

HAFTANIN FİLMİ

Başrollerini Cem Yılmaz ile Ozan Güven’in paylaştığı film ARİF V 216, Kadıköy Sineması’nda 17 Ocak Çarşamba gününe kadar sinemaseverler ile buluşuyor. Her iki salonda gösterimi olan filmin seansları ise; şu şekilde: 11.00, 11.30, 13.30, 14.00, 16.00, 16.30, 18.30, 19.00, 21.00, 21.30.