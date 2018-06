İstanbul perdesinde Filistin filmleri

Bağımsız belgesel festivali ‘’Documentarist’’ 11. İstanbul Belgesel Günleri bu yıl 9 – 14 Haziran’da gerçekleşecek

Bağımsız belgesel festivali ‘’Documentarist’’ 11. İstanbul Belgesel Günleri bu yıl 9 – 14 Haziran’da gerçekleşecek. Festivalde, yerli ve yabancı belgesellerin gösteriminin yanı sıra Canlandırma Belgesel, Yaratıcı Kurgu, Çocuklarla Sinema konulu atölyeler, sinema dersleri, sunum ve söyleşiler yapılacak.

Pek çok ülkeden onlarca belgeseli, İstanbullu seyirciyle buluşturacak olan festival programında bu sene odak ‘’Filistin ve 1968’in 50. Yılı’’ olacak. Bu yılki onur konuğu ise Filistin sinemasının önemli isimlerinden oyuncu ve belgeselci Mohammad Bakri. Yapıldığı sırada büyük ses getiren “Jenin Jenin” (2002) ile bu filmin hayatını nasıl etkilediği üzerine çektiği “Sen Gittiğinden Beri” (Since You Left, 2005) adlı belgesellerinin gösterileceği festivalde Bakri, ‘Direniş Sineması ve Filistin’ konulu bir sinema dersi verecek.

Etkinlikte gösterilecek Filistin yapımları arasında Raed Andoni’nin geçen sene Berlinale’de En İyi Belgesel Ödülü kazanan ‘Hayalet Avcılığı’ (Ghost Hunting, 2017) belgeseli bulunuyor. Belgeselde, İsrail’in Kudüs’teki adını işkencelerle duyuran sorgu merkezi Moskobiya’dan yolu geçen Filistinlilerin yaşadıkları, merkezin modeli inşa edilerek yeniden canlandırılıyor. Programda yer alan bir başka film olan Julia Bacha’nın yönettiği ‘Naila ve Başkaldırı’ (Naila and the Uprising, 2017) ise Birinci İntifada’da büyük rol oynayan Filistinli kadınların hikâyesini anlatıyor. Michel Khleifi’nin Filistin belgesel sinemasının klasikleri arasında sayılan ‘Bereketli Hafıza’ (Fertile Memory / Al Dhakira al Khasba, 1980) adlı filmi de gösterilecek.

60’larda yaşananlar

Festivalde, 1968’in 50. yılı vesilesiyle, dünyanın birçok ülkesinde 1960’larda yaşananları konu alan filmlerin yer aldığı özel bir bölüm sunulacak. Bu bölümün öne çıkan filmleri arasında Brezilyalı ünlü yönetmen João Moreira Salles’ın gerçekleştirdiği “Yoğun Şimdinin İçinde” (In the Intence Now, 2017) de yer alıyor. Söz konusu bölümde ayrıca Almanya, Yugoslavya, İtalya ve Türkiye’den dönemin ruhunu yansıtan filmler buluşacak.

Açık Toplum Vakfı, Hollanda, İsveç, Brezilya ve Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile Goethe Enstitüsü’nün desteği ve birçok kurumun işbirliğiyle gerçekleşen Documentarist 11. İstanbul Belgesel Günleri’nin film gösterimleri; Aynalı Geçit , Mimarlar Odası, Fransız Kültür Merkezi ve Kadıköy Sineması’nda; yan etkinlikler ise Yapı Kredi Kültür Sanat, BiTiyatro, Tütün Deposu ve Dutch Chapel’de gerçekleşecek.