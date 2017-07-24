İşin püf noktası bu sitede

Sosyal medya platformu ‘’Püflü Şeyler’’de hayata anlam katan, şehir yaşamını güzelleştiren detaylar yer alıyor. Sitede Kadıköy’den de pek çok püf var!

Bir parkta gördüğünüz açık hava kütüphanesi, sokak duvarlarındaki şiirler, Haydarpaşa Kitap Günleri’nde bir yayınevinin kitap alana tohum hediye etmesi, Baylan Pastanesi’ndeki ‘milföy pastayı yeme kılavuzu’…

Metropol yaşamına güzel detaylar katan onlarca fikir ve uygulama var. Tüm bunların dünya çağındaki örneklerinin bir araya getirildiği bir de web sitesi; Püflü Şeyler. Bu site, keyifle ve üstüne düşünülerek yapılmış, içinde çılgınca bir fikri barındıran fikir ve uygulamaların yazıldığı bir online sosyal medya platformu. Daha kaliteli ve eğlenceli bir yaşam için fikirlerini paylaşıma açan site, yeni fikir edinmek isteyen işletmecilere, kurum yöneticilerine de yol gösteriyor.

Sosyal medya uzmanı Begüm Vatansever, yaşam deneyimlerinin paylaşıldığı bu sitenin kuruluşunu şöyle aktarıyor; ‘’Arkadaşım ve ortağım Alper Almelek, bundan yıllar önce ‘Ağırlamanın Püf Noktaları’ adında bir kitap yazmıştı. Kitapta iş için gittiği seyahatlerinde şehirlerde, otellerde veya kafelerde gördüğü ilginç hizmetleri, uygulamaları kitap haline getirmişti. Bu kitap sonrası da yazmaya ve gözlemeye devam eden Alper, bir gün bana yeni bir kitap çıkarma fikrini açmıştı. Ben de kitabı severek okuyan ve bir çok insana tavsiye etmiş biri olarak; bunun kitabın ötesine geçmesi gerektiğini söyledim. Gördüğü ilginç şeyleri sadece Alper değil, herkes yazabilmeliydi. Bu fikir onun da çok hoşuna gitti. Ardından bir web sitesi ile yola çıktık.’’

Bu süreçte çevrelerindeki kişilere projeden bahsen, ilginç gördükleri fikir ve uygulamaları yazmalarını isteyen Vatansever ve Almelek, kısa bir süre sonunda dünyanın 66 ülkesinden, 313 Püf yazarı (bu kişilere ‘Püfist’ diyorlar ve 3100 Püf’e ulaştılar. Peki kimler Püfist olabilir? Begüm Vatansever yanıtlıyor; ‘’Püfist’lerden tek beklediğimiz özellik, kesinlikle hayatın güzel yanını ve farklı işleri gören ve onlara değer veren kişi olması. 6 yaşından üst sınırı olmayan yaşa dek püfist’imiz var. Bu da farklı pencerelerden dünyayı gören bir kapı açılıyor. ‘’

‘’GÜZEL FİKİRLERİ TEŞVİK’’

Projenin pek çok iyilik dolu amacı olduğunu vurgulayan Vatansever, ‘’Öncelikli amacımız, güzel bir fikir bulan ve bunu hayata geçiren kişiyi, yaptığı şeyi paylaşarak onore etmek, daha güzel fikirler bulması ve hayata geçirmesi için destek vermek. Bir başka amacımız, diğer insanlara referans olabilecek bir fikirler havuzu yaratarak, her gün daha iyi ve sevilerek oluşmuş işler ve projeler yaratılmasını sağlamak’’ diyor.

‘’KADIKÖY, PÜF DEPOSU’’

İlginç ve yaratıcı uygulamalarla öne çıkan bir ilçe olan Kadıköy de siteye oldukça ilham ve malzeme veriyor. Begüm Vatansever, ‘’Bir Kadıköy aşığı ve kısmi Kadıköylü olarak şunu söyleyebilirim; Burası, Kadıköy insanının özgür bakışından dolayı, farklı fikirler üretmeye çok açıp bir semt. Çünkü buranın insanı, hayatı daha keyifle yaşıyor. Birbirlerine duydukları saygıdan dolayı da, hep daha iyisini sunmayı istiyorlar. Bu da her girdiğiniz sokakta farklı bir Püf’le karşılaşmanızı sağlıyor. O yüzden Kadıköy benim için resmen bir Püf deposu!’’ diye konuşuyor. (gülüyor)

Begüm Vatansever Kadıköy’den birkaç püflü şey örneğini de şöyle paylaşıyor;