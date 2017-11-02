İnsana ve doğaya dair…

Halil Akdeniz, Murat Germen ve Bülent Çınar’ın eserlerinden oluşan “İnsan, Şehir, Kültür” sergisi, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluştu

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi üç hafta boyunca yeni ve farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kadıköy’ün köklü sanat galerilerinden Mine Sanat Galerisi’nin kurucusu Mine Gülener’in organizatörlüğünde gerçekleşen “İnsan, Şehir, Kültür” sergisi 30 Ekim Pazartesi günü açıldı.

“İnsan, Şehir, Kültür” sergisinde Halil Akdeniz, Murat Germen ve Bülent Çınar’ın eserleri sergileniyor. Sanatseverler, fotoğraf sanatçısı ve mimar Murat Germen’in son yıllarda doğa, şehir ve insanı merkeze alan fotoğraflarını görme şansına sahip olacak. Germen’in aynı zamanda kentsel dönüşümle ilgili bir video çalışması da bulunuyor. Sergide yer alan sanatçı ve akademisyen Bülent Çınar’ın farklı boyutlardaki heykelleri de sanatseverlerin görmesi gereken eserlerden oluşuyor. Kadıköylü sanatçı Çınar’ın çalışmalarının içeriği toplumsal cinsiyet, mülteci, göç, silah ticareti ve sosyal adaletsizlik gibi toplumsal konular oluşturuyor. “İnsan, Şehir, Kültür” sergisi insanoğlunun hem yapıcı hem yıkıcı özelliklerini göz önünde bulundurarak, inşa ettiği şehirleri, kurduğu kültürel ağları temel alıyor. Soyut-geometrik resmin önemli temsilcilerinden Halil Akdeniz'in “Kültür imleri” başlığını taşıyan resimleri de sergi kapsamında görmek mümkün.

İzleyicilerin “insan, şehir, kültür” kavramları üzerinde düşünme ve değerlendirme olanağı bulacağı sergi 23 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.