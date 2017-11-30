Hislerimizin karikatürleri

Uykusuz ve KAFA dergilerinde karikatüristlik yapan Kadıköylü Cem Güventürk, “Yine Öyle Hisettiğinde” isimli ilk kişisel sergisini Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açtı. Sergi, 19 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek

Kadıköy Belediyesi’nin karikatürü ve mizahı yediden yetmişe Kadıköylüyle buluşturmak için semte kazandırdığı Karikatür Evi, sergilerine devam ediyor. Birçok sosyal medya platformunda kendisi için ‘insanların kusurlarını en iyi anlatan çizer’ denilen, Uykusuz ve KAFA dergilerinde karikatürleri yayınlanan Kadıköylü karikatürist Cem Güventürk’ün ilk kişisel sergisi Karikatür Evi’nde 25 Kasım Cumartesi günü açıldı. “Yine Öyle Hisettiğinde” ismini taşıyan sergide, Güventürk’ün Penguen, Uykusuz ve KAFA dergilerine özel olarak yaptığı 42 çizimin orijinalleri sergilendi. Sergi için ‘en komiğin içindeki trajedinin, sade dilde süzülüp boyayla birleşimi’ tanımını kullanan Güventürk, çalışmalarını akrilik, pastel, guaj, ve suluboya tekniklerini kullanarak oluşturmuş. Serginin tam orta noktasındaki camekan içinde Güventürk’ün çizimlerinde kullandığı kalemler, fırçalar, boyalar ve palet takımı yer aldı. Serginin açılışına gencinden yaşlısına yüzlerce vatandaşın yanı sıra birçok ünlü karikatürist, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu, Güventürk’ün ailesi ve dostları katıldı. Serginin özel ziyaretçileri arasında usta karikatüristler Raşit Yakalı ve Akdağ Saydut da vardı. Sergiye özel olarak hediyelik kartpostal ve 29 sayfalık hazırlanan sergi kataloğu da ziyaretçilerle paylaşıldı. Sergiyi, 19 Aralık Salı gününe dek ziyaret etmek mümkün.

“BİR NEVİ HAYALDİ”

Serginin açılışında Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu ve Cem Güventürk kısa konuşmalar yaptı. Konuşmasına, ziyaretçileri selamlayarak başlayan Necipoğlu, “Karikatür Evi’nde bu kadar genç bir kitleyi ve bu kadar güleryüzü görmek çok sevindirici. Mutluyuz. Cem Bey ile burada birlikte olmak, ilk kişisel sergisinde Kadıköy’ü tercih etmesi ve sizlerle buluşması bize mutluluk veriyor. Çok keyifli bir sergi” dedi.

Necipoğlu’ndan sonra söz alan Güventürk ise başından beri bir sergi planı olduğunu belirterek, “Yaptığım çizimlerin sergiye dönüşmesini çok istiyordum. Bir nevi hayaldi. Bunun gerçekleşmesinde Kadıköy Belediyesi, Mitra Medya ve mizah dergileri bana çok destek oldu. En önemlisi de siz ziyaretçilerin ayağına sağlık. Tekrardan herkese teşekkür ederim. Umarım hepiniz sergiden keyif alırsınız” diye konuştu.

“GÜZEL BİR DENEYİM OLDU”

Gazete Kadıköy olarak genç çizerle özel bir söyleşi gerçekleştirdik. İlk sergisini gerçekleştirdiğinden ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Güventürk, sergi sürecini şöyle anlattı: “Sergiye dair ilk ciddi adımlar geçtiğimiz yıl Karikatür Evi ile iletişime geçilmesiyle oldu. Bir anda kimyamız tuttu ve süreç hızlı bir şekilde gelişti. Çalışmalar, her ne kadar hazır olsa da sergiye özel olarak yapmak istediğimiz konsept şeyler vardı. Sıradan, bilindik bir sergi olsun diye düşünmedik. Daha farklı daha ilgi çekici bir konseptte olmasını arzuladık. İçimize sinen, keyifle hazırladığımız bir sergi oldu.”

“SERGİNİN ÇARPICI OLMASINI İSTEDİM”

Sergiye kendi çizer yaşamından parçalar da eklediğini belirten Güventürk, “Evim, Karikatür Evi’ne yakın olduğu için kullandığım malzemeleri de kolaylıkla getirebildim (gülüyor). Direkt olarak masamı Karikatür Evi’ne taşıdım. Camekanın içinde çizim yaparken kullandığım malzemelerin sergilenmesini özel olarak istedim. Klasik olarak ziyaretçilerin gelip, çalışmaları gördükten sonra gidecekleri bir şey olmasını değil; daha farklı ve çarpıcı olmasını istedim. Çizgi dışı işlerde daha çarpıcı işler yapmayı seviyorum ve sergim de öyle olsun istiyordum. Çalışmaların künyesine kadar elle yazdım, biyografimi zaman çizelgesi şeklinde çizerek anlatmak gibi farklılıklar yapmak istiyordurdum ve bunu da gerçekleştirdik” dedi.

“KARİKATÜRLERİNE GÜLMÜYORUZ”

Okuyucu-çizer arasında en çok dikkat ettiği özelliğin samimiyet olduğunu vurgulayan Güventürk, “Okuyucularımdan bana gelen yorumlar daha çok ‘biz senin karikatürlerine gülmüyoruz ama okuduğumuzda bize acayip şeyler hissetiriyorsun’ oluyor. Bunu olumlu anlamda söylediklerini biliyorum. Burada da aslında benim yakalamaya çalışıtığım cesaret ve samimiyeti bir araya getirmekti. Yaptığım işlerde de ana amacım hiçbir zaman güldürmek olmadı. Daha çok okuyuculara arkadaş gibi yaklaşmak istedim. Çünkü karikatür bir dil. Okuyucuyla bağ kuruyorsunuz, bir şeyler söylüyorsunuz, ona bir mesaj veriyorsunuz. Ben güldürmekten öte bir şey yapmak istedim. Bunun içinde rahatsız etmek de duygunu, derdini paylaşmak da olabilir. Bunu başarabildiysem eğer ne mutlu bana. Karikatürlerimi günlük olarak yapmaya özen gösteriyordum. Kendi hayatımdan bir şey olsun, samimi olsun diye yola çıkmıştım. Okuyucu da bunu sevdi. Okuyucuyla bu samimiyeti muhtelemen kendimi çizdiğim için yakaladım. Ben de bir okuyucuyken aradığım şey çizerle bağlantı kurmak, ortak bir şey yakalamaktı. Bu sergide de az çok bunu görmüş oldum. Sağ olsunlar geldiler ve ilgi gösterdiler” şeklinde konuştu.

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“KARİKATÜR EVİ İLGİ GÖRÜYOR”

“Karikatür Evi, tüm Türkiye için inanılmaz güzel bir olay” diyen Güventürk, “Karikatür sanatının desteklenmesi için daha çok alan daha çok fon lazım. Kültür sanat mevcut dünya düzeniyle birlikte hayatımızın gerisinde bıraktığımız bir alan olmaya başladı. Bu yüzden böyle yerlerin desteklenmesi gerekiyor.” dedi.

Kadıköy’ün kendisi için önemli bir sanat alanı olduğunu dile getiren Güventürk, “Uzun bir süre İzmir’de yaşamış biri olarak Kadıköy’ü İzmir’e benzetiyorum. Kadıköy, kültür sanat alanında çok hareketli olduğu için bizlerin de beslenmemiz için oldukça kaynak sağlıyor. Karikatür işi için çok fazla şey okumanız, görmeniz ve izlemeniz gerekiyor. İşlerimin etkisi Kadıköy’de çok büyüktür” diye belirtti.

GÜVENTÜRK SÖYLEŞİSİ 9 ARALIK’TA

Karikatür Evi’nin klasikleşen çizer söyleşilerinde 9 Aralık Pazar günü saat 15.00’te Güventürk, “Güventürk’ün Zihninden Kalemine Sorularla Yolculuk” başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

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