Haydi Uykudan Önce Tiyatro’ya!

“Çocuklara Uykudan Önce Tiyatro” projesi, 6 Nisan Cuma günü Altkat Sanat Tiyatrosu’nun sahnelediği “Tebeşir Dairesi” oyunuyla başladı

Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy Tiyatrolar Platformu, çocukların uykudan önce anneleriyle ve babalarıyla birlikte zaman geçirebilmeleri için biraraya geldi, “Çocuklara Uykudan Önce Tiyatro” projesini hayata geçirdi. Proje, Altkat Sanat Tiyatrosu’nun 6 Nisan Cuma günü saat 20.00’de sahnelediği “Tebeşir Dairesi” oyunuyla izleyiciye merhaba dedi. Çocukların anne ve babalarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdiği oyun, yüzlerde gülümsemeye gözlerde meraka sahne oldu.

“BİR İLKE İMZA ATILDI”

Tiyatrocular olarak çocukların uykudan önceki düşlerini paylaşmayı ve çoğaltmayı istediklerini dile getiren Tebeşir Dairesi oyununun hem yönetmeni hem de oyuncusu olan Nevzat Süs, Kadıköy Belediyesi ile Kadıköy Tiyatrolar Platformu’nun bir ilke imza atarak, “Çocuklara Uykudan Önce Tiyatro” projesine hayat verdiğini dile getirdi. Nevzat Süs, “Avrupa’da akşamları çocuklara ve gençlere yönelik tiyatro oyunları var. Ama ülkemizde akşamları çocuk tiyatrosu olmuyor. Oyunlar genellikle hafta içi ve hafta sonu gündüz saatlerinde oynanıyor. Bu oyunlara da çocukları ya anneleri ya da babaları götürüyor. Ama bu proje sayesinde hep birlikte vakit geçirecekler. Bu projeyi, tiyatro kültürünün yerleşmesi anlamında da önemli buluyorum. Çünkü çocuklar annelerini ve babalarını örnek alıyor.” diye konuştu.

“ARAMIZDAKİ BAĞ DA GÜÇLENİYOR”

İki oğluyla birlikte tiyatroya gelen Atiye Ceviz, “İşten çıkıp geldim. Çünkü çocuklarla birlikte kaliteli vakit geçirmek istiyorum. Birlikte olduğumuz zaman aramızdaki bağ da güçleniyor. Çocuklarımın kültürel gelişimine de katkı sağlayacak. Etkinliklerin devamını diliyorum” dedi.

“ETKİNLİKLER MOTİVE EDİYOR”

Şükriye Yiğit de çocuklarıyla birlikte zaman geçirmekten hoşlandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Yiğit, “Çocuklar da benimle birlikte oldukları zaman kendilerini daha güvende hissediyorlar. Ayrıca bu tür etkinlikler onları motive ediyor. O yüzden iyi düşünülmüş bir proje.” dedi.

“BERABER OLMANIN MUTLULUĞU…”

“Kızlarım Sümeyye ve Tuba ile birlikte geldik” diyen Ayşe Saygın da hem çocuklar için hem kendisi için değişiklik olacağını, birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayacaklarını ifade etti. Saygın, “Çalışıyorum. O yüzden çocuklarla birlikte etkinliğe gidemiyorum. Bundan kaynaklı tiyatro sayesinde beraber olmanın keyfini yaşayacağız.” diye konuştu

“GÜLMEK VE MUTLU OLMAK”

Aysel Uçar ise kızı Ayşegül ve oğlu Kağan ile “Tebeşir Dairesi” oyununu izlemeye geldiğini, çocuklarla birlikte çocukluğuna döndüğünü söyledi. Uçar, anne ve baba olarak tek isteklerinin çocuklarının yüzlerindeki gülümsenin eksik olmaması olduğunu, bu yüzden de tiyatroya onları mutlu etmek için geldiğini belirtti.

PROGRAMDA BAŞKA NEELR VAR

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin proje kapsamında ev sahipliği yaptığı, nisan ayı boyunca saat 20.00’de izlenebilecek diğer tiyatro oyunlarıysa şu şekilde;

14 Nisan Cumartesi / Tatlı Rüyalar

20 Nisan Cuma / Hadi Sen Olalım

27 Nisan Cuma / Bir Çocuk Masalı Turunç’un Bahçesi

28 Nisan Cumartesi / Her Kafadan Bir Ses