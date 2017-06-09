Çöplerle evleri süslüyor

Butka Atölye’nin sahibi Ali Argun, çöplerden edindiği malzemeleri dönüştürerek evleri süslüyor

Kadıköy, sıra dışı bir atölyeye ev sahipliği yapıyor. 3 yıl önce Ali Argun tarafından kurulan Acıbadem’de bulunan Butka Atölye’de bulunan ürünlerin tümü geri dönüşümden elde ediliyor. Argun’un dönüştürdüğü şeyler ise, “çöpler”, daha doğrusu bizim çöp sandıklarımız… Malzemeyi tedarik ettiği yerler ise çöp konteynırları, hurdacılar ve kentsel dönüşümle birlikte gelen inşaat atıkları. Argun’un elinde eski bir sandık bazen TV ünitesine, bazen bir inşaat paleti yatağa dönüşüyor. Argun, kaynakların sınırsız olmadığını, tüketim çılgınlığının kontrol edilemez bir boyut aldığını belirtirken, “Satın alma kendin yap. Ya da gel benden al” diyor.

ÇOCUKLUKTAN DÖNÜŞÜMCÜ

Argun’un geri dönüşüm merakı çocukluktan geliyormuş. Çocukken merak ettiği için sürekli oyuncaklarını parçalayan Argun, onları farklı şekillerde birleştirerek yeni oyuncaklar oluşturuyormuş. Argun’un geri dönüşüm tutkusuna annesi de kayıtsız kalamamış. Argun 11 yaşındayken, annesinin bozuk fön makinesini, “Sen bir şeyleri dönüştürüyorsun. Bundan da buzdolabımı yaparsın artık ne yaparsan al dönüştür” diyerek uzatmasını gülerek anlatıyor.

“ÜRETMEYİ UNUTTUK”

Argun, insanın tüketime alıştırıldığını ve üretime kendini kapattığını söylerken, bir yıl ağaç kesilmemesi durumunda bile talebi karşılanacak kadar mobilyanın dünyada üretilebileceğini savunuyor: “Kaynakların sonsuz olmadığını farkına varmamız gerekiyor. Bir yerde okumuştum, yine böyle bir paletten yapılmış koltuk afişinin altında: ‘bu palet koltuğa çevrilmese ve sıfır koltuk alınsaydı onun için bir ağaç daha kesilecekti.’ Talep, arzı yaratıyor. Şu an üretim dursa çevrede ihtiyacı karşılayacak materyal var. Sadece üzerinde çalışıp kullanılabilir hale getirilmesi lazım. Yani yine mobilya üretilir.”

ÖNEMLİ OLAN BAKIŞ AÇISI

Yaptığı işte başarılı olmasının tek sebebinin bakış açısı olduğunu söyleyen Argun, çöplerden iğrenmek yerine onları nasıl değerlendirebileceğini düşündüğünü şu sözlerle açıklıyor: “Soruyorlar nasıl yapıyorsun bunları? Çok yaratıcısın falan diye. Biraz bakış açısıyla alakalı. Yaptığım aman aman bir şey değil. Hurdalığa gidip de “ıyy” deyip çıkmak başka, buradan ne çıkartırım diye bakmak başka. O şekilde bakmaya başlayınca neler neler çıkıyor… Sadece birazcık alet edevatı olan bir adamım aslında. Buraya ilk geldiğimde hem artistik olsun hem hoşuma gidiyor diye marangoz oldum diyordum. Çalışmalarım ağaç üzerine. Benim ağaç bilgim sadece ağacın metalden farklı bir şey olduğundan ibaret. Üç sene geçti burayı açalı sokaktaki insandan bir tık fazla bilgim var.”

SOKAĞA AÇILMAK İSTİYOR

Argun’un hayali sadece evleri değil sokakları da süslemek. Argun’un sokaklara yerleştirmeye müsait, kediler için yürüme yolları, kulübeler ve sokak çiçekleriyle ilgili birçok tasarımı bulunuyor. Sokaklara dönüştürmeye kendi sokağından başlamış bile: “Eğer burada tutunabilirsem sokağa da açılmak, sokak için de bir şeyler yapmak isterim. Mesela şu karşı dükkânın duvarlarında spreyle yazılmış küfürlü sözler vardı. Orayı işlevsel bir şekilde kapatalım dedik. Lastikçiden lastikleri aldık. Hacı bakkal on beş lira çiçek parası verdi. Lastikle yaptığım dekoratif saksıyı o küfrün üzerine yerleştirdik.”

Butka Atölye Adres: Acıbadem Mahallesi. Şemi Bey sokak. No: 3/B

İnstagram: atloyebutka

Facebook: Butka Tasarım