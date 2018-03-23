Tiyatrolar Platformunun 27 Mart Dünya Tiyatrolar günü etkinliklerine de destek veren Kadıköy Belediyesi, Nisan ayında çocuklar için “Uykudan Önce Tiyatro” projesini hayata geçiriyor

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu bu sene de bir ilke imza atarak, anne ve babaların çocuklarıyla birlikte vakit geçireceği, birlikte tiyatro ortamını paylaşacağı “Çocuklara Uykudan Önce Tiyatro” programını 6 Nisan’da Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde başlatıyor. Çocukların uyku saatinden önce anne babalarıyla birlikte izleyebilecekleri oyunlar Nisan ayı boyunca saat 20.00’de başlayacak.

Kadıköy Tiyatrolar Platformu üyesi içinde yer alan tiyatrocuların Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde sergileyeceği oyunlar şöyle:

TEBEŞİR DAİRESİ - 6 Nisan Cuma, 20.00

Alt Kat Sanat Tiyatrosu’nun sahneleyeceği Bertolt Brecht’in “Kafkas Tebeşir Dairesi” isimli klasik eserinden uyarlanan oyun, aynı zamanda klasik bir eserin çocuklara gösterilmesi niteliğini taşıyor. Ülkelerini terk etmek zorunda kalan prens ve prenses, çocukları Michel’i sarayda unutur ve sarayın hizmetçilerinden Gruşe çocuğu büyütür.

BİLGE AŞÇI ve ÇINAR’IN HİKAYESİ – 7 Nisan Cumartesi, 20.00

17. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde Çocuk Oyunları En İyi Yapım Ödülü’nü alan ve Tiyatro Pan oyuncularının sahneye taşıdığı oyunda çocuklar Bilge Aşçı’nın mutfağında eğlenirken üretmeyi, sorgulamayı, doğa ile uyum içinde yaşamanın insanı nasıl da mutlu edeceğini ve kendi benliklerine ait becerileri keşfetmeyi öğreniyor.

TATLI RÜYALAR – 14 Nisan Cumartesi, 20.00

Fabrika Sanat’ın oyuncularının sahnelediği Tatlı Rüyalar tiyatro oyununda kötü rüyalar gördüğü için uyumaktan korkan Uykucuk Sultan’ın derdine derman bulmak için, Kaf Dağı’na kadar giden ve çıktığı bu yolculukta birbirinden ilginç karakterlerle karşılaşan bir babanın hikayesi anlatılıyor.

HADİ SEN OLALIM – 20 Nisan Cuma, 20.00

Tiyatro Mimbaz’ın sahneye koyduğu Hadi Sen Olalım oyununda; oyunun kahramanı Çiro evrenin bunca sesi nasıl saklayabildiğini anlamaya çalışıyor ve bunun için Obje Ağacı’ndan düşen bavulla uzun bir yolculuğa çıkıyor.

BİR ÇOCUK MASALI TURUNÇ’UN BAHÇESİ – 27 Nisan Cuma, 20.00

Kardeş olan Toprak ve İnci’nin arkadaşları Ece’yle birlikte masal yazma ödevleri için bir araya gelmeleriyle başlayan oyun Tiyatro Gülgeç’in oyuncuları tarafından sahneleniyor.

HER KAFADAN BİR SES – 28 Nisan Cumartesi, 20.00

Moda Sahnesi’nin izleyicilerle buluşturduğu Her Kafadan Bir Ses oyununda, kendi gezegenlerinden, stüdyoyu rengarenk ışıklarla donatmak ve bunun sırrını çözmek için stüdyo gezegenine gönderilen Mert, Deniz ve Alper’in maceraları anlatılıyor.

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi: Merdivenköy Mah. Ressam Salih Ermez Cad. No:46 Kadıköy 0216 357 28 36

Kadıköy Tiyatroları Platformu: www.kadikoytiyatrolari.com