Cinsiyetçiliğe, rekabetçiliğe ve ırkçılığa karşı: I-Team

Letonya’dan Türkiye’ye gelen Alina Belhan’ın kurduğu I-Team’de 50’den fazla farklı ülkeden gelen insan, kadın-erkek, ırk-din fark etmeden futbol oynamanın keyfini sürüyor

Futbol ile ilgili kalıpları, tabuları ve safsataları yıkmak için geliyorlar. Onlar içinde 50’den fazla ülke vatandaşının bulunduğu I-Team… Türkiye’den biriyle evlenerek Letonya’dan üç sene önce gelen Alina Belhan’ın kurduğu I-Team ilk başlarda sadece yabancı kadınların futbol oynadığı bir organizasyonmuş. Gel zaman, git zaman organizasyon büyümüş ve Türkler ve erkekler de “sosyal futbol”u tanımaya ve organizasyonlara gelmeye başlamış. “Sosyal futbol”a göre bir müsabaka fiziksel bir mücadeleden çok daha fazlası. Futbol sadece farklı toplumlardan insanların kaynaşması, birbirini anlaması için bir araç. Zaten maç skorları da ekibin çok umurunda değil. Onlar için önemli olan dostluk, dayanışma ve “birlikte takılma”nın verdiği keyif… “Futbol erkek oyunudur” safsatasının karşısında bir antitez olarak her hafta Kadıköy’de yaptığı maçlar ile duruyorlar. Alina Belhan I-Team’i anlattı…

LETONYA’DAN GELDİ FURBOL TAKIMI KURDU

Alina, bundan üç sene önce Mehmet Belhan ile evlenerek Letonya’dan Türkiye’ye gelmiş. Letonya’da alışık olmadığı şekilde birçok halı saha ile karşılaşmış ve futbolla ilgilenmeye başlamış. Sosyal medyadan yaptığı çağrıyla ve arkadaşlarının da gelmesiyle sadece kadınlardan oluşan bir takım kurmuş. Takımın adının “I-Team” olmasının sebebi ise İngilizce enternasyonel anlamına gelen “international” ve İstanbul’un ilk harfi olmasından kaynaklıymış. Daha sonra aralarına erkekleri de almaya karar vermişler. Oldukça dikkat çekici maçlar oynayan takımın organizasyonlarına bir zaman sonra Türkler de gelmeye başlamış. Sonunda 50’den fazla ülke vatandaşının katıldığı dev bir organizasyona dönüşmüş.”

“HERKESE AÇIK”

Gurubun bir diğer ismi ise “EatPrayFootball”. Bu ad modern bir kadının isteyebileceği her şeye sahip olmasına rağmen bununla yetinmeyen Elizabeth Gilbert’in İtalya, Hindistan ve Endonezya boyunca içsel yolculuğunu anlatan “Eat, Pray, Love” romanına atıfta bulunuyor. Belhan’ın aktardığına göre grup her yaştan, her ülkeden, her dinden herkese açık. Belhan, “İsteyen spor yapmaya, isteyen rekabet etmeye, isteyen buradaki dayanışma ruhunu görmeye” gelsin diyor.

Takıma yabancıların ilgi göstermesinin sebebini “Şu anda oyuncularımızın yarısı Türk, yarısı yabancı. İstanbul'a gelmiş ve kimseyi tanımayan bir yabancının takım bulması ve oynaması çok zor.” sözleriyle açıklayan Belhan, “Ayrıca kendi maç organizasyonları dağılmış ya da bozulmuş Türk oyuncular da bize katılıyor. Zaman içinde iş sebebiyle, evlilik sebebiyle gibi pek çok sebepten takımı dağılan Türk oyuncular var.” diyor.

“FUTBOL BİRLEŞTİRİCİ BİR OYUN”

Amacını gerçekleştirmek için futbolu seçme nedenini “Furbol sadece futbol değil. Futbol insanları birleştirici bir oyun.” sözleriyle açıklayan Belhan, “Uzun ve yorucu bir günün ardından, her türlü hava koşulunda sahaya çıkıp emek sarf eden, oynayan herkesin birer kahraman olduğunu düşünüyorum.” diyor. Dünya kupasını takip ettiğini söyleyen Belhan, Rusya’yı desteklediğini söylüyor.

Foto Altı: Siz de “EatPrayFootball”a katılmak ve Eylül ayında yapılması planlanan turnuvada oynamak istiyorsanız. Facebook’tan “ITeam” sayfasına mesaj atabilirsiniz