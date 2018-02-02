Bu “Yeldeğirmeni”nden sanat çıkıyor

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde, 143 eserin yer aldığı “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı karma sergi, kapılarını sanatseverlere açtı

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), “Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı karma sergiyle, hem sanata ve sanatçıya destek oldu hem de Kadıköylüler’i sanatla buluşturdu. Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde atölyeleri bulunan, kentsel belleği, yapılaşmayı ve gelişimi farklı yorumlayan 16 sanatçının eserinin bulunduğu serginin açılışı, 25 Ocak Perşembe günü yapıldı. Heykel, resim, fotoğraf ve video-art türünde 143 eserin yer aldığı serginin açılışına, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

Sergide, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Sanatçılarla ortak bir çalışma yapmak çok güzel. Yerel yönetim olarak bu tür çalışmalara değer veriyoruz. Sanat insanı geliştirir ve iyileştirir.” dedi. Karma serginin kapıları, 11 Mart’a kadar sanatseverlere açık olacak.

“Yeldeğirmeni’nden Kent Öyküleri” adlı sergide, Barış Gülen, Beyza Boynudelik, Burak Eren Güler, Burçin Erdi, Eda Taşlı, Elvan Ekren, Enis Malik Duran, Gökhan Deniz, Güneş Çınar, Hülya Bakkal, Kerem Ağralı, Murat İrtem, Nur Gürel, Volkan Kızıltunç, Yücel Kale ve Zeynep Papuçcu’nun farklı disiplenlerden eserleri yer alıyor.

Sanatçılardan Barış Gülen, Murat İrtem, Burak Eren Güler, Yücel Kale ve Gökhan Deniz’e eserleri ve sergiyle ilgili düşüncelerini sorduk…

BİR BAŞLANGIÇ

Barış Gülen: “‘O an’ adını taşıyan eser, insanların kendi algılarına göre belirleyebilecekleri, siyahı, beyazı, artıyı, eksiyi kısacası zıtlıkları bir arada barındıran plastik bir anlayışa sahip. Sergi ise farklı disiplinlerden işlerin bir araya geldiği başarılı bir sergi. Örnek teşkil edecek bir organizasyon. Aslında bir başlangıç. O yüzden serginin gezilmesi gerekiyor. Yeldeğirmeni’nde bir sanat galerisinin olması gerekiyor. Sanatçılar eserlerini burada halkla paylaşabilir.”

ÇOK SES GETİRDİ

Murat İrtem: “‘Yukarı doğru gelişme’ adına sahip olan eser, saf yünün renklendirilmesi ve iğnelenmesiyle yapılıyor. Özel keçe yöntemi ile nakış gibi işleniyor. Bu çok ses getiren başarılı bir karma sergi. Doğru insanlar ve buna paralel olarak başarılı işler bir çatı altında toplandı. Yeldeğirmenli olarak Kadıköy Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya desteğini anlamlı buluyorum.”

MONOTON BİR SERGİ DEĞİL

Burak Eren Güler: “Seyirci katılımıyla aktive olan, mekâna özgü interaktif heykeller yapıyorum. Faklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getirmesinin sergide bir ahenk yarattığını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı monoton bir sergi değil. Seçkisi ve düzenlemesiyle başarılı bir sergi. Yeni isimler ve yeni ürünlerle devam ettirilmesi de mutluluk verici olacaktır. Daralan sanat ortamında CKM’nin attığı adımları değerli buluyorum.”

İYİ İŞLER VAR

Yücel Kale: “Sergide üç eserim var. Bu eserin adı ‘Kar tanesi’. Materyalle bağlantı kuruyorum. Ona göre formu oluşturuyorum. Çalışmalarımda genel olarak farklı materyaller kullanıyorum. Camı yontarak çalışıyorum. Yeldeğirmenli sanatçıların bir arada olması beni çok mutlu etti. İyi işlerin olduğu başarılı bir sergi. Bu serginin başka çalışmalara da örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.”

KOLEKTİF ÜRETİM ÇOK GÜZEL

Gökhan Deniz: “‘Kötü adamlar ve tanıklıklar’ eserimin ‘Ses Çıkarma’ isimli parçası. Yapılan bu organizasyon çok başarılı. Yeldeğirmeni’nde üretim yapan sanatçıların bir araya getirilmesi ve bir sergide buluşturulmaları çok güzel. Her disiplinden eserin olması da sergiyi daha da başarılı kılıyor. Sanatın artık yeteri kadar dillendirilmediği bir dönemde kolektif üretimin olması çok güzel. ”