Artık duvarlar "RUHUMUZU AÇIYOR"

6. Mural İstanbul Festivali kapsamında Kadıköy’e gelen 3 sanatçı çalışmalarını tamamlayıp, semtin boş duvarlarını renklendirdi. Festival bitimine dek 3 yeni Mural ve zemin çalışması yapılacak

Kadıköy sokaklarının rengârenk duvar resimleriyle süslendiği Mural İstanbul Festivali’nde ilk hafta geride kaldı. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6. kez düzenlenen Festivalde Writer Material Grup, Treze ve Mr. Hure Mural çalışmalarını tamamladı. Raşit Efendi, Kuşak Sokak ve Kuşdili Caddesi’ndeki boş duvarlara yapılan Mural’ler göz kamaştırıyor. 31 Temmuz’a dek sürecek festival kapsamında 17 Temmuz’da Nuran Erden Kuşluk Parkı’na, Fintan Magee 24 Temmuz’da Nakil Sokak’ta, Alex Maksiov 26 Temmuz’da Talimhane Sokak’ta Mural yapacak. Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan festivalde bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Ukraynalı sanatçı Alex Maksiov, Mural çalışmasının yanı sıra 21 Temmuz’da zeminde üç boyutlu resim de yapacak.

“HAYRAN BIRAKIYOR”

Kadıköy’ün 3 yeni Mural’e kavuşması sebebiyle çalışmaların yapıldığı bölgedeki esnaflara, mahalle sakinlerine ve yoldan geçen vatandaşlara karşılaştıkları manzaralarla ilgili duygu ve düşüncelerini sorduk.

Mehmet Ertürk: (Ahşap Satıcısı) Bu çalışmalar sokağımıza daha bir güzellik katıyor. Zaten en güzel tarafı da bu değil mi? Sokakta yürüyenler tarafından da büyük dikkat çekiyor. Bu mahallenin eski esnafı olarak bana göre güzel bir etkinlik. Özellikle hafta sonu olduğundan birçok kişi bu duvarların fotoğraflarını çekmeye geliyor.

Kenan Şahin: (Otopark Görevlisi) Çok güzel bir çalışma. Kadıköy’ünde her yerinde var ve baktıkça insanın içi açılıyor. Herkes baktığı zaman turistler de dahil olmak herkes hayran hayran bakıyor. Çirkin yapılar görmektense güzel bir duvar resmi görmek çok daha iyi oluyor. Bu etkinliğin devam etmesini istiyoruz.

Altuğ Kulaksızoğlu: (Otel Müdürü) Bu duvar yıllardır boştu. Değişiklik bizim için de çok iyi oldu. Hem farklı bir manzarayla karşılaşmak hem de diğer çalışan arkadaşlar için de büyük bir nefes oldu. Bir de tam olarak caddeden geliş tarafında olduğu için duvar resmi de tam karşımıza çıkıyor ve daha bir hoş oluyor. Her gün işe gelirken bu manzarayı görmek güzel olacak. Umarım her boş duvarı böyle değerlendirirler.

Engin Varol: (Otopark Sorumlusu) Resimler çok güzel. Duvarların boş durmasından bu yapılanlar bin kat iyidir. Gelenlerin de bir hayli ilgisini çekiyor, durup fotoğraf çekiyorlar. Resimler ayrıca mahallede sabit bir konum da oluşturuyor. Bu resmin altında şimdi bir sürü bulaşacak insan olacak. Gençler de duvar çalışmalarını görüp ben de yapabilirim diye heveslenebilirler. Bu da resimlerin ayrı bir güzelliği.

“RUHUMUZU AÇIYOR”

Derya Baytekin: (Firma Sahibi) Görsellik açısından ruhumuzu açıyor. Dümdüz, gri binalar olmasındansa renkli duvarlara bakmak çok daha hoş. Çünkü duvarlarda sanat var ve sanatın olması başlı başına güzel bir kavram. Sanatın sokaklar da olması gerek. Festival de tam olarak buna hizmet ediyor. Yapılan çalışmayı da çok beğendim. Yapanların ve emeği olan herkesin emeğine, koluna sağlık.

Berrak Deniz Ekin Gençoğlu: (Mahalleli) Öncelikle sokağa girdiğim zaman beton yığınlarının arasında böyle bir tablo görmek beni mutlu etti. Çünkü bu tarz çalışmalar insan ruhunu dinlendiren ve enerji katan çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Hoşuma giden bir çalışma oldu.

Elif Can: (Dükkan Sahibi) Ortamın güzelleştirilmesi çok güzel. Mural’ler bizi yıkık dökük, çirkin görüntüden kurtarıyor. Daha önce de Kadıköy’ün farklı yerlerinde duvar resimleri görüyordum. Bizim bulunduğumuz yere de yapılması çok güzel oldu. Yapan herkesi tebrik ediyorum.

“SANATSALLIK KATIYOR”

Tuna Uluç: (Mağaza Görevlisi) Renkli olmak her zaman hoştur. Bu yüzden boş duvarlara yapılan çalışmalar da bir hayli hoş. Baktıkça insana enerji veren bir görsellik var. Kenti de harabeden kurtarıp, sanatsallık katıyor.

Levent Toraman: (Esnaf) Bundan daha önce bu duvarda bir sıva bile yoktu, tuğlası gözüküyordu. Bakıldığında haliyle hiç hoş bir görüntü yoktu. Öncelikle baktım sıva yapılıyor. Sevindim bu duruma çirkinlik kapatılıyor diye. Sonra baktım sıvanın üstüne beyaz bir boya atıyorlar ve üzerini boyuyorlar. Bunu görmek çok hoşuma gitti. İnsanın içini canlandıran bir ahenk var şu an duvarda. Kadıköy’de tek bir boş duvar kalmayıncaya dek bu çalışmalar devam etmeli. Buna benzer çalışmaları Atina’da görmüştüm. Kadıköy’de de olması çok güzel oldu.

Asude Atlıakın: (Mahalleli) Yapılan resimler çok güzeller. Bence zaten duvarlar doğal olarak böyle renkli olmalı. Boş ve siyah duvarlara bakmaktansa böylesi daha iyi. Geçerken de fazlasıyla göze çarpıyor.

Festivalin ikinci hafta programı ise şöyle;

17- 19 Temmuz

Nuran Erden, Kuşluk Parkı

21- 24 Temmuz (Zeminde 3D çalışma) / 26 – 31 Temmuz (Duvar çalışması)

Alex Maksiov, Talimhane Sokak No:2

24 – 29 Temmuz

Fintan Magee, Nakil Sokak No:17