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Yüksek tansiyona dikkat!

Kalp, beyin ve damar sistemine ciddi hasarlar veren yüksek tansiyonda dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek tansiyona dikkat!
GazeteKadıköy

Türkiye’de her üç kişiden birinde görülen yüksek tansiyon böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine verdiği hasar nedeniyle “sessiz düşman” olarak da anılıyor. Yüksek tansiyon (HBP) olarak da bilinen Hipertansiyon (HTN veya HT), arterlerdeki kan basıncının sürekli olarak yükselmesine deniyor. Kan basıncının normal değerleri büyük tansiyonda 120, küçük tansiyonda 80’dir. Büyük tansiyonunuzun 140'ın veya küçük tansiyonunuzun 90'ın üstünde olması ya da bu iki değerin birden yüksek olması yüksek tansiyona işarettir.

İleri yaş hastalığı olarak bilinen hipertansiyonun görülme yaşı, dünyada ve Türkiye’de giderek düşüyor. Özellikle hareketsiz ve stresli yaşam, alkol ve sigara tüketimi, aşırı kilo, özellikle santral obezite denilen göbek yağlanması ve tuz kullanımının çok olması kan basıncı yüksek olmasını sağlıyor.

Hipertansiyon belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk, halsizlik, burun kanaması, yorgunluk, çok sık idrara çıkma sayılabilir.

Yüksek tansiyon mutlaka kontrol altında tutulması gereken bir rahatsızlıktır. Hipertansiyon belirtisi gösterenlerin mutlaka doktora gitmesi gerekir. Doktor kontrolünde gerçekleşecek tedavinin yanı sıra  yüksek tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken öneriler şöyle:

  1. Az yağlı ve az tuzlu sağlıklı yiyecekler tüketin.
  2. İdeal vücut ağırlığınızı koruyun.
  3. Fiziksel olarak hareketli yaşayın.
  4. Düzenli egzersiz yapın
  5. Sigarayı bırakın
  6. Fazla alkol tüketmeyin
  7. Stresi mümkün olduğunca azaltın.
  8. Doktorunuzun uygulamaya başladığı tedaviyi aksatmayın ve kan basıncınızı düzenli takip edin.

Etiketler; #yüksek tansiyon
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