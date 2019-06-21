Yoga Günü Kalamış’ta!

Kalamış Parkı, 21 Haziran’da Uluslararası Yoga Günü etkinliklerine ev sahipliği yapacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yaptığı talep doğrultusunda, 27 Aralık 2014 tarihinde Birleşmiş Milletler, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 177 ülkenin desteğiyle 21 Haziran’ı Uluslararası Yoga Günü ilan etti. Uluslararası Yoga Günü’nün 5.si, İstanbul Hindistan Başkonsolosluğu, Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Yoga Merkezi işbirliğiyle Kalamış Parkı’nda düzenlenecek etkinliklerle gün boyunca kutlanacak.

Ön etkinlikler 21 Haziran Cuma günü saat 13.00’te başlarken, saat 19.00’a kadar eğitimler ve sağlık için yapılan yoga çeşitleri gösterilecek. Ayrıca döngüsel meditasyon ve stres yönetimi de programda yer alıyor. Saatler 19.00’u gösterdiğinde ise ana etkinlik başlayacak. Kalamış Parkı’nın içinde bulunan halı sahada buluşan onlarca kişi birlikte yoga yapacak. Ekinliklere Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Hindistan Başkonsolosu Purnoiyoti Mukheriee de katılacak.

Program ise şöyle:

ÖN ETKİNLİKLER

13.00 - 14.00 – Eş Zamanlı Etkinlikler:

Anlatım: Yoga Nedir (çardak)

Bel Ağrısı İçin Yoga (park)

14.15 - 15.15 Eş Zamanlı Etkinlikler:

İleri Yaş İçin Yoga (park)

Baş Ağrısı İçin Yoga (park)

15.30 - 16.30 Eş Zamanlı Etkinlikler:

Anlatım: Stres Yönetimi (çardak)

Tansiyon İçin Yoga (park)

16.45 - 17.45 Eş Zamanlı Etkinlikler:

Döngüsel Meditasyon (park)

Boyun Ağrısı İçin Yoga (park)

18.00 - 19.00 Eş Zamanlı Etkinlikler:

Anlatım: Yogik Yaşam (çardak)

Çocuk Yogası (kapalı salon)

ANA ETKİNLİK - Yer: Kalamış Parkı 2 Numaralı Futbol Sahası

19:00 - Kapıların Açılışı

20:00 - Açılış Konuşmaları - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Hindistan Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee

20:15 - Yoga Seansı

21:15 - Kısa Ara

21:30 - Nefes ve Meditasyon

22.00 - Kısa Ara

22:15 – 23.00 - Hint Dans Grubu