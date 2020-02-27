Yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de oldukça sık görülüyor. Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi psikiyatri uzmanı Dr. Osman Önal ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerini ve tedavi yöntemlerini konuştuk

Genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, erken fark edilip zamanında tedavi edilmezse çocukların okulda, yetişkinlerin ise iş hayatında başarısız olmasına yol açabiliyor. Eğer sizde sık sık ayrıntıları atlıyorsanız, unutuyorsanız, çeşitli konularda bir konuyu başından sonuna kadar götüremiyorsanız, soru bitmeden cevap veriyorsanız ya da çok hareketli olup işinizi yarım bırakıyorsanız risk altında olabilirsiniz. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuğun okuldaki öğrenme sürecinde kendini belli ettiğini söyleyen Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi psikiyatri uzmanı Dr. Osman Önal konuyla ilgili görüşlerini gazetemizle paylaştı.

“ÖĞRENME SÜRECİNDE DİKKAT ÇEKER”

Yetişkinlerdeki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklunun süreci hakkında konuşan Dr. Osman Önal “Aslında çocukluk çağında ortaya çıkan bir bozukluktur genelde okulda öğrenme sürecinde dikkati çeker. Hatta anaokuluna ilk başladığı dönemlerde yani 5-6 yaşları civarında öğretmenler tarafından fark edilir. Ancak bu insanlar açıkçası büyüyünce de tamamen düzelmeyebiliyor ve bazı sorunları tamamen ortadan kalkmıyor önceleri davranış tedavisi ve ilaç tedavisi etkisi ile oldukça sorunlar azalıyor ve ciddi bir şekilde tedaviye yanıt alıyorlar. Genelde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu erkeklerde kız çocuklardan 2 ile 3 kat daha fazla görülür” dedi.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ne tür belirtilerle ortaya çıktığını aktaran Dr. Osman Önal “Verimli çalışamama, iş yetiştirmede zorluk, çabuk unutma, hızlı öfkelenme, evlilik ve sorumluluk ile ilgili kaçışlar, bir kitabı veya filmi bitirememe, karşı tarafı dinlememe, konuşurken karşı tarafın lafını sık kesme gibi durumlar dikkat eksikliğine sebep olan belli başlı belirtilerdir” şeklinde konuştu.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Günlük yaşamda bir çok alanda kişiyi etkileyen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun psikolojik sorunlara etkilerinden bahseden önal” Dikkat eksikliğine psikiyatri bozukluklar da eşlik etmektedir. Belki de bunlar içerisinde en ciddi risk altındaki grup sigara alkol ve madde kötüye kullanımı ya da bağımlılığı. Davranım bozukluğu, Anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları (depresyon, bipolar vb), öğrenme bozuklukları ve alkol-madde kullanım bozuklukları olarak adlandırılan ruhsal hastalıklar sıklıkla birlikte görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİSİ MÜMKÜN”

Dikkat eksikliğinin erken teşhis durumunda uzmanlardan yardım alınarak aşılabileceğini belirten Dr. Osman Önal “ Risk grupları tam bilinmemekle beraber özellikle genetik ön planda aile bireylerinde varsa görülme riski artmaktadır. erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda daha kapsamlı tedavi yaklaşımı gerektiriyor. Ruhsal eğitim, ilaçlarla tedavinin yanında yapılandırılmış bilişsel davranışçı psikoterapilerin eklenmesi oldukça önemli” dedi.