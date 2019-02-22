Yazgan’dan “Çocuklu Hayat” semineri

Prof. Dr. Yankı Yazgan, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde “Çocuklu Hayat” semineri verdi

Çağla ÇELİK

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri “Çocuklu Hayat” semineri düzenledi. Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın konuşmacı olduğu seminerin konu başlıkları “Çocuk dünyası, çocuklarımızı değiştirmeli mi geliştirmeli mi?, Çocuk nasıl motive olur? Çocuğun sosyal gelişimi ve aile ile çocuğun iletişimi” oldu. Çocuklara verilen önemin son 100 yıl içinde gelişmeye başladığı fakat toplumsal kaynaklardan hala çocukların yüksek pay almadığı konusuna değinen Yazgan, Türkiye’nin eğitime ve çocuk sağlığına harcadığı paranın, mermi parasına göre çok daha az olduğunu belirtti.

GELİŞİM VE 4Z

İnsan gelişiminin ilk yedi yılının en önemli zamanlar olduğu ve davranışlarımızı belirlemede etkili olan, kendi geliştirdiği 4Z kuralından bahseden Yazgan, “Zevk, zahmet, zaman ve zorunluluk, 4Z’yi oluşturur. Keçiboynuzu yerine kek yememiz bize zevki, merdiven yerine asansör kullanmamız zahmeti, AVM yerine online alışveriş yapmamız zamanı ve asıl bir şeyler öğretecek diye değil öğretmen korkusu ya da aile baskısı ile ödev yapmamız zorunluluğu anlatır.” diye konuştu. Bugün öğrencilere sorduğumuzda neredeyse hiç birinin daha iyi öğrenmek için ödev yapmadığını gördüğümüzü söyleyen Yazgan, bunun çözümü olarak ödül-ödev ilişkisi değil ödev-süre ilişkisini ayarlamamız gerektiğini belirtti. Ayrılmış ebeveyn ya da ayrılma aşamasında olan ebeveyn ve çocuk ilişkisinin de anlatıldığı seminerde, boşanma evrelerinde çocukların akıllarına gelen soruların “bana kim bakacak?, başka bir yere taşınmamız gerekecek mi?” olduğunu söyleyen Yazgan, “Çocuk bu sorulardan önce keşke boşanmasalar psikolojisi ile mutsuzluğa kapılır. Bu mutsuz olma durumu kadar önemli olan aslında çocuğun kendine ‘ben ne olucam’ diye sormasıdır ve ebeveynlerin boşanma evrelerinde en dikkat etmesi gereken konu bu olmalıdır.” dedi.