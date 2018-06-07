Yaz Meyvelerinin Faydaları

Yazın vazgeçilmezlerinden olan meyvelerin faydalarını ve hangi meyvede hangi vitaminler olduğunu Gazete Kadıköy okurları için derledik.

Yaz mevsiminin en güzel yanlarından biri de birbirinden güzel ve renkli ve elbette sağlıklı meyveleri. Çilek, kiraz, vişne, kavun, kapuz… Her biri birbirinden lezzetli ve her biri vücudumuza önemli faydalar sağlıyor.

Sizler için yaz meyvelerinin faydalarını ve hangi meyvede hangi vitaminler olduğunu derledik.

Karpuz

Yaz deyince ilk akla gelen meyvelerden biri elbette karpuz. %95 oranında su içeren karpuz A ve C vitamini, magnezyum, potasyum ve likopen antioksidanı içerir. Yüksek su içeriği ile toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve serinletici bir etkiye sahiptir. Sindirimi oldukça kolay olan karpuzu böbreklerin aktif bir şekilde çalışmasına destek sağlar. İçeriğindeki likopen sayesinde kanserin oluşumunu ve gelişimini önleyici etkisi vardır.

Kavun

Kavun da karpuz gibi sulu olan yaz meyvelerindendir. A, C vitamini açısından zengin bir meyvedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt ve göz sağlığını korur. Potasyum ve magnezyum bakımından da zengin bir meyvedir. Böbreklerdeki toksik maddelerin temizlenmesinde aktif rol oynar. Kalp sağlığının korunmasına yardımcıdır. İçeriğindeki beta karoten sayesinde antioksidan özellik gösterir.

Dut

Türkiye’nin hemen her yöresinde yetişen dut kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum , A, C, B grubu vitaminleri ve K vitamini içerir. İçerdiği antioksidan ve vitaminlerle serbest radikallerin verdiği zararları önler, yaşlanmayı geciktirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Şeftali

C ve A vitamininden ve potasyum bakımından zengin bir meyvedir. İçerdiği antioksidan ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı korur. Posa içeriği ile bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Sıcak yaz günlerinde tansiyon dengelemek için oldukça ideal bir meyvedir. Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli çalışmasını sağlayan şeftali aynı zamanda idrar sökücüdür.

Erik

C vitamini bakımından zengin bir meyve olan erik A vitamini, B grubu vitaminleri, K vitamini ve birçok mineral, antioksidan madde içerir. Yüksek antioksidan kapasitesi yanında detoks yapıcı gücüyle önemli bir anti-aging besindir. Bağırsakları yumuşatıcı bir etkiye sahiptir, iştah açar ve hazmı kolaylaştırır.

Kiraz

En çok tüketilen yaz meyvelerinden biri olan kiraz içeriğindeki bol miktarda antioksidan madde olan antosiyaninler bulunur. Yüksek lif içeriği ile birlikte C vitamini, A vitamini ve potasyum içerir. Yapısındaki lif, antioksidan ve vitaminlerle kanser hastalıklarını önlemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Tansiyonun düzenlenmesinde oldukça etkilidir üstelik idrar söktürücü işlev görür. Vücuttaki ödemin atılmasına destek sağlar. Kalp, damar ve kanser hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

Üzüm

C ve K vitamini, potasyum, demir, fosfor içeren üzüm iyi bir enerji kaynağıdır. Kansere karşı vücudu koruyucu etki sağlayan üzüm dolaşım ve sindirim sistemine destek sağlar.Güçlü antioksidan içeren üzüm karaciğeri temizler, böbreklerin çalışmasını uyarıp kalp atışını düzenler.

İncir

A, B, C, E, K vitaminleri ve birçok antioksidan içeren incir kalsiyum, potasyum ve magnezyumdan zengin bir meyvedir. Yüksek potasyum içeriği ile tansiyonu düzenler, kalsiyum ve magnezyumla kemik sağlığına katkı sağlar.

Kayısı

Vitamin mineral açısından oldukça zengin olan kayısı A, B, C, E vitaminleri, yüksek miktarda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif barındırmaktadır. İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik ve diş sağlığı açısından önemlidir. A vitamininden zengin kayısı, cildi ve göz sağlığını korumaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İçerdiği kalsiyum ve magnezyum sayesinde kemik erimesinin önlenmesinde faydalı olan kayısı bağırsakları çalıştırır. Kansızlığa da iyi gelen kayısı kan yapıcı, cildi ve saçı canlı tutma özelliği ile yazın vazgeçilmez meyvelerinden biridir.

Çilek

Vitamin ve mineral açısından en zengin meyvelerden biri olan çilek, B, C ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum ve potasyum açısından da oldukça zengin bir meyvedir.

Antioksidan olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren yaz meyvesinin kansere karşı koruyucu özelliği var ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Potasyum içeriğinin yüksek olması sayesinde tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır. Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir.

Vişne

A, C , E vitamini, potasyum, sodyum, kalsiyum ve fosfor minerallerini içerir. Kiraza göre daha düşük kaloriye sahip olan vişne iyi bir antioksidan kaynağıdır. Vücudu toksinlerden arındırır, cildin daha parlak ve genç görünmesine yardımcı olur.

Beyin hücre duvarında antioksidan koruması sağlayarak hafızayı korur. İltihap ve ödem azaltıcı etkiye sahiptir.

Yeni dünya (Malta eriği)

A vitamini deposu olan Malta eriği ayrıca yüksek bir C ve B vitamini içeriğine de sahiptir. Lifli bir meyve olmasından dolayı bağırsak faaliyetlerini düzenlemeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren malta eriği göz sağlığı için faydalıdır.

Böğürtlen

C vitamini kaynağı olan böğürtlen ayrıca E vitamini de içerir. Antioksidan oranı yüksek olan böğürtlen bağışıklık sistemini güçlendirir, cildin erken yaşlanmasına engel olur.

Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını, tansiyonu düzene sokar. Omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinden de zengin bir meyve olan böğürtlen sinir sistemini onarıcı, depresyona karşı koruyucu, hafızayı güçlendirici özelliği vardır.