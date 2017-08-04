YAZ DÖNEMİNDE GEBELİK

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Yakacık Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Semra İnmez, yaz döneminde hamilelik yaşayanlar için önerilerde bulundu

Gebeliklerinin bir bölümünü aşırı sıcak yaz günlerinde geçirmek zorunda olan gebelerde sıcağın getirdiği bir takım sıkıntılar olabilir. Yaz dönemindeki bu sıkıntıları genel olarak gözden geçirecek olursak sıklıkla; sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, ciltte lekelenmelerin olduğu kozmetik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, mantarların sebep olduğu vajinitler, halsizlik, uykusuzluk, ishal ve nefes darlığı gibi şikayetlerdir.

Gebelik şikayetleri yaz döneminde artar

Gebelik döneminde hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, yol yürüme mesafesinde kısalma, bacaklarda ciddi olmayan şişlikler, sırt üstü yatıldığında oluşan nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, göz kararması gibi sıkıntılar sıkça yaşanabilir. Bu sıkıntılar haliyle yaz aylarında daha sık ve şiddetli yaşanır. Bu durumla baş etmenin yolu, öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak, güneşte uzun süre kalmamak ve yeteri kadar sıvı almaktır.

Gebelik lekeleri güneş koruyucuyla önlenebilir

Gebelikte en çok karşılaşılan cilt problemlerinden biri ciltte görülen renk değişikleridir. Alın, burun, yanaklar ve çenede görülen lekeler genellikle doğum sonrası kaybolur. Güneş ışınları ve gebelikte salgılanan hormonlar nedeniyle ortaya çıkan lekelerden korunmak için yüksek koruma faktörlü kremler tercih edilmeli, güneşin yoğun ve ışınlarının dik olduğu saatlerde açık havada bulunulmamalı, gölge alanlar tercih edilmeli, bol kıyafetler giyilmeli, şapka ve gözlük kullanılmalıdır.

Enfeksiyonlara karşı önlem alınmalı!

Gebelikte vajinal enfeksiyonlar sıklıkla görülmektedir. Bu durum yaz aylarında daha da çok ortaya çıkabilir. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve güçlü bir bağışıklık sistemi, her türlü enfeksiyonla mücadele etmede önemli faktörlerdir. Gebelik döneminde genital bölgenin kuruluğuna dikkat edilmeli, pamuklu iç çamaşırı kullanmalıdır. Sıkı, dar ve hava aldırmayan kıyafetler tercih edilmemelidir. Deniz ve havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayo ile kalmamak da vajinal enfeksiyon sıklığını azaltacaktır.

Düşük tehlikesi yoksa deniz ve havuza girilebilir

Anne adayının düşük ya da erken doğum tehlikesi yoksa gebelik döneminde deniz ve havuzdan yararlanılmasında sakınca yoktur. Ancak gebelik dönemi dışında da havuz kaynaklı enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğü unutulmamalıdır. Günün erken saatlerinde ve deniz suyunun temizliğine güvenilen yerlerde denize girmeye özen gösterilmelidir. Denize girerken, güneş yanıkları ve lekeleri, böcek ısırmaları ve düşmelere karşı da dikkatli olunmalıdır.

Sıcak su kaynaklarından uzak durun!

Gebelikte kaplıca, hamam, sauna gibi yerler kullanılmamalıdır.

Bol sıvı tüketin!

Bulantı ve kusmalarınız çok fazla değil ve özellikle gebeliğinizin 3.ayınızı doldurmuşsanız bol miktarda su ve sulu gıda tüketimine önem verin. Günde 3 litre (yaklaşık 15 bardak) sıvı alımı pek çok probleminizi giderecektir.

Gebelikte daha sık olarak idrar yolu enfeksiyonları, kabızlık, hemoroid (basur) gibi problemler ile birlikte gebeliğin erken doğum veya düşük tehdidi, oligohidramnion (bebeğin amnion suyunun normalden azlığı) rahim içi gelişme geriliği gibi pek çok durumlarında içilen suyun hayati önemi vardır.

Yatmadan önce ılık bir duş alın

Özellikle gebeliğin son dönemlerinde ortaya çıkan uykusuzluk, sıcak basması, huzursuzluk gibi şikayetler için geceleri yatmadan önce alacağınız ılık bir duş sizi hem bedenen hem de psikolojik olarak rahatlatacaktır. Ayrıca akşamları aşırı kalorili ve ağır gıdalar yerine daha hafif ve hazmı kolayları tercih edin ve yedikten sonra en az bir saat yatağınıza gitmeyin.

Yaz döneminin iyi yönlerini de görün

Gebelik döneminizin yaza denk gelmesinin iyi yönleri de vardır aslında. Daha fazla seyahat edebilme şansı da bunlardan birisidir. Gebeliğiniz ile ilgili bir sıkıntınız yoksa seyahat engeliniz de yok demektir.

Şunları mutlaka yapın:

Sabah erken ya da akşam geç saatlerde (güneşin az bulunduğu ve havanın serinlediği) dışarı çıkılmalı, yürüyüş yapılmalıdır.

Açık renkli giysisiler giyilmelidir.

Bol, özellikle minerallerden zengin sıvı tüketilmelidir.

Yoğurt ya da süt, muz, ananas ile karışım yapıp ferahlatıcı olarak içilebilir

Yanlarında kesinlikle su taşımalıdır.

Güneş kremi (30 faktör üstü) kullanılmalıdır.

Sık ve ılık duş almalıdır.

Otururken, dinlenirken ayak-bacaklar uzatılmalıdır.

Tuz alımı kısıtlanmalıdır.

Sık sık şekerleme yapılmalıdır.

Ağır, yağlı, salçalı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.