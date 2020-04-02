“Virüs, hamilelerde ciddi problemlere yol açabilir”

Korona virüsü ile ilgili en tartışmalı konulardan biri hamileleri ve bebekleri etkileyip etkilemediği üzerine. Kadın hastalıkları uzmanı Dr. Murat Ekmez, “COVID-19 enfeksiyonu gebeler üzerinde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir” diyor

Hamile kadınlar, gebelik sürecinde ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına maruz kalabiliyorlar. Dünya Sağlık Örgütü de bu gerçekten yola çıkarak korona virüsü salgınına karşı hamilelerin daha dikkatli olmaları uyarısında bulunmuştu. Virüsün bulaştığı hamile bir kadının virüsü fetüsüne veya bebeğine geçirip geçirmeyeceğine dair ise kesin bir bilgi bulunmuyor ancak şimdiye kadar anne sütü, amniyotik gibi sıvı örneklerinde virüse rastlanmış değil.

Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Dr. Murat Ekmez, gebeliğin immün sistemde kısmi baskılanmanın olduğu fizyolojik bir süreç olduğunu söylerken “Bu kısmi immün sistem baskılanması viral enfeksiyonlara yakalanma için bir risk oluşturmaktadır. Elimizde korona virüsü ile ilgili yayınlanmış çok fazla makale olmasa da korona virüsü ile aynı virüs grubunda yer alan ve genetik olarak çok benzer olan SARS ve MERS virüslü gebe olguları içeren makale serilerinde yoğun bakım ünitesine yatışını gerektiren solunumsal problemlerin sık yaşandığı bildirilmiştir. Bu nedenlerle, COVID-19 enfeksiyonu gebeler üzerinde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Nitekim ülkemizde gebe olup COVID-19 enfeksiyonuna bağlı ilk ölüm gerçekleşmiştir. Hali hazırda birçok klinikte COVID-19 enfekte gebeler tedavi amaçlı yatırılmış bulunmaktadır.” dedi.

Covid-19 enfeksiyonunun hala etkili bir tedavisi bulunmadığını hatırlatan Ekmez, “Bu yüzden de gebe kadınlarda riskli grupta değerlendirilmeli ve izolasyon önlemlerine dikkat edilmelidir” diye konuştu. Ekmez ayrıca gebelik sürecinde kadınların bakteriyel enfeksiyonlara daha yatkın olduklarını söyledi: “Gebeliğin genç yaşlarda oluşan fizyolojik bir durum olması, insanlığın COVID-19 pandemisi ile mücadele ettiği şu dönemde bir avantaj olmakla birlikte, gebe kadınların yaklaşık yüzde 4-8’inde astım hastalığı görülmektedir. Astım ve benzeri artmış hava yolu duyarlılığı olan hastalıklar, solunum yollarını tutan COVID-19 benzeri enfeksiyonlarda hasta için risk oluşturmaktadır. Bu hastalıklar enfeksiyonun daha ağır seyretmesine neden olmaktadır.”

Ekmez, virüsün erken doğumu tetiklediğine dönük bir bilgi bulunmadığına değinirken, hamile kadınların alması gereken önlemlerin herkesle aynı olduğunu söyledi.

Şu ana kadar dünya üzerinde bebeğe geçmiş bir vaka bulunmuyor ancak bu hamileler için risk bulunmuyor demek değil. Uzmanlar, hamilelerin bu süreçte enfeksiyondan kaçınmaları için özellikle düzenli, sağlıklı beslenme, hijyen kurallarına hassasiyet ve riskli ortamlardan kaçınmanın önemli olduğu konusunda uyarıyorlar. Korona virüsü grubunda yer alan SARS, MERS gibi salgınlarda virüslerin gebeliğe ciddi etkileri olduğu kanıtlanmıştı.