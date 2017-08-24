Uzmanından sağlıklı beslenme tüyoları

Bayramda aşırı ve yanlış beslenme nedeniyle hastalanmayın

Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken bayram telaşı da başladı. Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi Diyetisyeni İsmail Bildirici bayram öncesi sağlıklı beslenme konusunda yapılması gerekenleri anlatırken, yanlış ve aşırı beslenme nedeniyle hastalanmamak için bir dizi tavsiyede bulundu. Bildirici ayrıca Kurban Bayramı’nda kurbanlık alırken, hayvanın veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olunmasını ve hijyenik şartların sağlandığı yerlerde kurban kesiminin yaptırılmasını belirtti.

Kurban etini kesildikten hemen sonra tüketmeyin. Çünkü kesilen ette oksijensiz solunum yapan bakterilerin hala etin dokusunda canlılığını devam ettirdiğini ve bu durumun 24 saat sürdüğünü unutmayın. Eğer bu şekilde hemen tüketilirse etin pişmesi uzun sürer, et sert olur ve sindirimi zor olur.

Etler protein yapısında olup, sıcak havanın da etkisiyle çabuk bozulmaya müsait olduğundan dışarıda bekletilmemesi gerekir. Bu nedenle etler temiz poşetlere konmuş şekilde derin dondurucuda muhafaza edilmeli.

Donmuş etleri çözdürme işlemi ya buzdolabında yapılmalı ya da mikrodalga fırınların defrost ayarında çözdürme işlemi gerçekleştirilmeli. Çözülmüş etleri asla tekrardan dondurucuya konmamalı.

Etleri pişirirken pişirme yöntemi olarak haşlama, fırın ve ızgara yöntemlerini tercih edin. Sıvı yağ veya tereyağı ilave ederek pişirilmemeli. Çünkü etin içindeki görünmeyen yağlar pişirme esnasında zaten dışarı çıkacağından ekstra yağ ilave etmenin şişmanlık, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi hastalıklara sebep olabileceği unutulmamalı.

Öğünlerde sadece et veya etli bir yemek yememeli diğer besin gruplarından salata, yoğurt, ekmek, tahıl(çorba, pilav, makarna, kurubaklagiller) ve sebze yemeklerine de yer vermeliyiz. Hem tüketilen etin miktarı azaltılmış olur hem de biyoyararlılığı(vücutta kullanım derecesi) artmış olacaktır.

Eti yerken mutlaka salata veya sebze yemeği tüketimine özen gösterin. Çünkü etin içindeki demir sebze ve salatanın içindeki C vitamini ile alındığında demir emilimi daha fazla olmakta.

Et tüketiminde aşırıya kaçmamak için yemekten önce 1-2 bardak su tüketilmelidir. Besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

Bayram sabahı genelde telaşlı bir şekilde başlar, bu telaş arasında kahvaltı atlanmamalı. Kurbanlık almaya giderken kahvaltı yapılmamışsa en azından kepekli sandviç ekmeğine hazırlanmış bir tost ve yanında 1 kutu süt tüketilebilir.

Diğer günlerde olduğu gibi az az, sık sık beslenmeye gayret edin. Öğün aralarını 2 buçuk-3 saat olacak şekilde ayarlayın. Bir öğün çok fazla yediğinizi düşünüyorsanız fazla yediğiniz besini bir sonraki öğünde daha az yiyerek dengelemeye çalışın.

Bayram ziyaretlerinde bulunulduğunda bütün ikramları yemek zorunda değilsiniz. Bir yerde tatlı yediyseniz diğer yerde küçük bir dilim börek yiyerek ve sonraki öğünden ekmek ve yağ miktarını azaltarak yine dengeyi korumaya çalışın.

Mümkün olduğunca şeker ve çikolatadan uzak durun. Boş kalori aldığımız için fazladan aldığımız her bir kalori bize yağlanma ve şişmanlık olarak geri dönecektir.

Aşırı yediğinizi düşünüyorsanız bunu hareketle enerjiye çevirmeye çalışın. Yakın mesafe yerlerde taşıt kullanmayın. Örneğin misafir gezmelerini yürüyerek yapabilirsiniz.