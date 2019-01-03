UMUT için BAĞIŞÇI olun

Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, “Donör olun ve kök hücre bekleyen lösemi hastalarına umut olun.” diyor

İzmir’de lösemi tanısı konulan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin için annesinin ve babasının başlattığı “Öykü Arin’e Umut Ol” kampanyası, lösemi hastalarının hayata tutunması için kök hücre bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. Kampanya sayesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında Öykü Arin’e ve diğer lösemi hastalarına umut olmak isteyenler kök hücre bağışında bulunuyor. Kök hücre bağışının önemine dikkat çekmek için sayfamıza konuk ettiğimiz Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Numan Hocaoğlu da “Donör olun, kök hücre bekleyen Öykü Arin ve binlerce lösemi hastası için umut olun. Ve sonra da onlara hayat olun.” diyerek kök hücre bağışının önemine işaret etti.

Sağlık Bakanlığı ile 2014 yılında yapılan protokol kapsamında Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (TÜRKÖK) kurulduğunu dile getiren Numan Hocaoğlu, merkezin amacının insanları kök hücre bağışına yönlendirmek olduğunun altını çiziyor: “Kan bağışı aslında bir organ nakli. Uyum sağlaması çok önemli. 2014 yılında bu proje başladığı zaman ilk beş yıldaki hedefimiz 250 bin kişiden kök hücreyi kayıt altına almaktı. Türkiye genelinde dört yılın sonunda 382 bin kişi kök hücre bağışında bulundu. İstanbul’da 51 bin kişi bağışçı oldu. Bağış oranın bu kadar artmasında toplumun bilinçlenmesinin önemli bir payı var. Bilinçlenmenin sağlanmasında ise yapılan kampanyaların ve basının da önemli bir katkısı söz konusu.

AYDA 2500 KİŞİ BAĞIŞ YAPIYOR

Kadıköy’ün kan bağışı konusunda İstanbul’da ilk sırada olduğuna işaret eden Hocaoğlu, “Kadıköy’de her ay 2 bin 500 kişi kan bağışında bulunuyor. Kadıköy lokasyon olarak geçiş noktası olması nedeniyle Beşiktaş vapur iskelesi ile Haldun Taner Sahnesi’nin orada iki tane sabit yerimiz var. Bu noktalarda kan bağışında bulunan kişilere kök hücre konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca gezici ekiplerimiz belediyelerde ya da çeşitli kurumalarda kan ve kök hücre bağışı konusunda çalışmalar yapıyor. Örneğin 9 ile 10 Ocak tarihlerinde kan ve kök hücre bağışı için Kadıköy Belediyesi’nde olacağız.” diye konuştu.

LİSELERDE KÖK HÜCRE KAMPANYASI

“Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçemizdeki liselerde kan ve kök hücre bağışı projesi başlattık.”diyen Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Hocaoğlu, “Liselerin hepsi de bu projeye sıcak baktı. Lise son sınıfta 18 yaş üstü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Velilerimiz de davet ediliyor. Bir buçuk ayda 8 ile 10 lisede bu projeyi uyguladık. Yıl sonuna kadar bütün liselerde yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

“SAĞLIKLI HERKES BAĞIŞÇI OLABİLİR”

18-50 yaş arası sağlıklı her insanın kök hücre bağışında bulunabileceğini ifade eden Şube Başkanı Numan Hocaoğlu, Hepatit B, Hepatit C, AİDS ile Sifiliz gibi hastalıklara sahip olan kişilerin ise kök hücre bağışında bulunamayacağının altını çizdi. Numan Hocaoğlu, “Kan bağışı yapılan noktalara gelen vatandaşlara kök hücre bağışı da anlatılıyor ve bağışta bulunmak ister misiniz diye soruluyor. Vatandaşlar seve seve kabul ediyor. Kan veren kişilerden iki ya da üç küçük tüp daha kan alınıyor. Alınan kanlar kayıt altına alındıktan sonra laboratuvara gönderiliyor. Bütün ön testleri yapılıyor. Uygun eşleşme bekleniyor. Eşleşme olduğu zaman ki o mutluluk ise tarif edilemez- bir insanın hayatı kurtuluyor.” diyor.

BİN KİŞİYE UMUT OLDULAR

Lösemi hastaları için zamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Numan Hocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü; “O yüzden kampanyalar çok önem taşıyor. Lösemi hastası olanlar için bir umut ışığı. Öykü Arin kızımız henüz 3,5 yaşında. Öykü kızımız gibi kök hücre bekleyen binlerce kişi var.

Hem Öykü için hem de diğer hastalar için bir an önce uygun donör bulunmasını umut ediyoruz. O yüzden kök hücre bağışında bulunmak gerekiyor. TÜRKÖK ile birlikte şu ana kadar 3 binden fazla uyum sağlandı ve bin tane nakil gerçekleşti. Bağışlar bin kişiye umut oldu. İlk önce donör daha sonra umut oluyorsunuz. Yeniden hayata tutunmaları için elinizi uzatıyorsunuz. Bu çok anlamlı.”

KADIKÖY'DEN KAMPANYA

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay Kadıköy Şubesi ilk nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için 2 günlük bir kampanya düzenliyor

Nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) hastalığı tanısı konulan ve ilik nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye’nin dört bir yanında kampanyalar gerçekleştiriliyor. Kadıköy Belediyesi de Öykü Arin Yazıcı’ya uygun ilik bulunması için Kızılay Kadıköy Şubesi ile ortak bir kampanya düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi ve Kızılay “LÖSEMİDE DONÖR OL” kampanyası için 9-10 Ocak günlerinde Kadıköy Belediyesi önünde bir geçici ünite kuracak. Yazıcı’ya umut olmak için kan ve ilik örneği bağışında bulunmak isteyen Kadıköylüler, 2 gün boyunca saat 10.00-19.00 arasında kampanyaya destek verebilecekler.

Kampanyaya, sanatçılar, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katılarak destek verecek.