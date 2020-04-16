Ücretsiz maskeler nasıl alınacak?

Maske takılmasının zorunlu hale gelmesiyle birlikte maske dağıtımı devam ediyor. İstanbul’da maskeler eczaneler aracılığıyla dağıtılacak, herkes kimlik numaraları ve telefonlarına gelecek kodla ücretsiz maske temin edebilecek

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı yurt genelinde sürüyor. Karara göre ücretsiz maske için başvuru yapan 20-65 yaş arası tüm vatandaşların evine her hafta maske gönderilecek. 6 Nisan’da ilk olarak PTT üzerinden başlatılan başvurular, e-Devlet sistemine taşınmıştı. https://basvuru.turkiye.gov.tr/ internet sitesi üzerinden herkes hem kendisi hem de aile üyelerinin bilgilerini doldurarak başvurabiliyor. Herkesin her hafta, beş maske alma hakkı bulunuyor.

İstanbul'da da Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı başladı. Herkes TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini eczanelerden temin edebilecek.

İLK ETAPTA 2,5 MİLYON MASKE

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu’nun açıklamasına göre İstanbul’da ilk etapta 5 bin 200 eczaneye 2 buçuk milyon maske dağıtıldı: “Şu anda İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2 buçuk milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.

Bakan Fahrettin Koca, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada maske konusunda şunları söylemişti: “Eczacı arkadaşlarımız bizim birinci basamak sağlık kuruluşu olarak gördüğümüz yapıdır. Eczacılar sağlık kuruluşları içinde görülmezdi. Bundan 7-8 ay önce eczaneleri birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanıdık. Bu ordumuzun çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Maskeyle ilgili 20-65 arası vatandaşlarımıza mesaj gönderildi. Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye mesaj gönderilecek. Gidip maskelerini alabilecekler. Vatandaşlarımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir olacaklar.”

Türkiye genelinde 27 bin eczane bulunuyor. 27 bin eczane toplam 100 bine yakın çalışanla hizmet veriyor. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da eczacılara sağlanan ekipmanlar konusunda bir uyarıda bulunmuştu: “Eczaneler önemli risk yerleri. O yüzden bizim tabii bulaş riski fazla olan yerlerden birisi eczaneler. Bununla ilgili ekipmanların sağlanması lazım. Sağlık Bakanlığımızdan bunu talep ettik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştük. Eczanelerimizin korunması lazım. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımızın ekipman konusunda destek vermesini bekliyoruz.”