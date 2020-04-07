Haftalık Bağımsız Gazete 08 Nisan 2020
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Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu

Türkiye Psikiyatri Derneği, sağlık çalışanları için 81 ilde görev yapacak destek hattı oluşturdu

Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu
GazeteKadıköy

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları için destek hattı oluşturdu. “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı”, Türkiye Psikiyatri Derneği üyesi gönüllü psikiyatristlerden oluşuyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yapılan açıklamada, destek hattının sağlık çalışanlarına duyurulmasında Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık çalışanı meslek örgütlerinin desteğinin alındığı belirterek, "Pandemi sürecinde çalışan tüm sağlık çalışanlarına bu hat ile bir nebze de olsa katkımız olacağını umuyoruz" denildi. 

Korona virüsü salgınıyla birlikte tüm sağlık çalışanlarının yoğun stres ve risk altında görevlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada "Çalışanların gerek duyduğu kişisel koruyucu donanımın sağlanması ve bedensel iyilik hallerinin sürdürülmesi kadar yaşadıkları ruhsal zorluklarla ilgili desteklenmesi de gerekmektedir" ifadesine yer verildi.

Etiketler; #korona #Türkiye Psikiyatri Derneği
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