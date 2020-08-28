TTB'den Koca’ya çağrı: ”Ölüyoruz”

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 hastalığı nedeniyle 32’ye 'ye ulaşan hekim ölümleri ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrı yaptı

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin sayısının 32’ye ulaştığına dikkat çekerek, söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları karşılıklı değerlendirebilmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu istedi.

TTB Merkez Konseyi’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderdiği çağrı şöyle: Türkiye’de Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin sayısı 5’i Ağustos ayında olmak üzere 32’ye ulaştı. Bugüne kadar önerilerimiz yaptığımız uyarılar dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı Dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer almaktadır. Yapılması gereken bir an önce hayata geçirilmediği takdirde önümüzdeki sürecin daha da ağırlaşarak devam edeceğinden kaygı duyuyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle yüzyüze görüşmek istiyoruz. Bu bilgi alışverişinin karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz.

Görüşmemizdeki Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile birlikte TTB Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurulu ve üye uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin de olması uzmanlık alanlarının bilimsel bilgi ve tecrübeleri ile çözüme olanak sağlayacak sürecin şeffaf ve bilimsel olarak yürütülmesine katkı sunacaktır.

Kayıplarımızın daha da artmadan bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermenizi bekliyoruz.