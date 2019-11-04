“Toprak değil can olsun”

Organ bağışında farkındalık yaratmak için düzenlenen “İyilik İçin Sen De Katıl” etkinliğinde, organların toprak olmaması ve can vererek yaşamaya devam etmesi gerektiği yüksek sesle dile getirildi

İyilik İçimizde Derneği (Diyaliz ve Organ Nakli Hastaları Derneği) ile Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Organ Bağışı Haftası nedeniyle biraraya geldi, 3 Kasım Pazar günü Süreyya Operası önünde “İyilik İçin Sen De Katıl” etkinliğine imza attı. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Kent Konseyi ile Marmara Üniversitesi KANOPE (Kan, Kök Hücre Ve Organ Bağışı) Kulübü’nün destek verdiği etkinlikte, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla KANOPE kulübü üyesi tıp öğrencileri tarafından organ bağışının önemini anlatıldı, bilgilendirme broşürleri dağıtıldı ve organ bağış koordinatörleri tarafından organ bağışı kaydı alındı. Organ bağışında bulunanlara 11 yaşında kalp nakli bekleyen Esila’nın çizdiği ve üzerinde “Organlarınızı cennete götürmeyin. Onlara cennette değil, burada ihtiyaç var” yazısının olduğu kitap ayracı hediye edildi.

“ORGAN BAĞIŞI BİR VASİYET”

“Bugün organların toprak olmaması gerektiğini çünkü o organları bekleyen binlerce kişinin var olduğunu hatırlatacağız” diyen İyilik İçimizde Derneği Başkanı Gülay Özdemir, “Kalp nakli bekleyen Esilay’ı ve Yıldız’ı anlatacağız. Organ bağışına ürkerek bakılıyor. Organ bağışının korkmadan konuşulmasını ve organların binlerce kişiye umut olmasını istiyoruz. Organ bağışı bir vasiyet.” şeklinde konuştu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Zeynep Düzyol da KANOPE kulübü olarak etkinliğe destek verdiklerinin altını çizdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok fazla insana ulaşarak organ bağışından korkulmaması gerektiğini ve organ bağışının önemini anlatacağız. İki tür bağış olduğunun ve bu bağışların ayrıntılı bilgisini vereceğiz. Amacımız kadavradan naklin artmasını sağlamak çünkü canlıdan bağışlarda ölüm riski söz konusu olabiliyor. Ayrıca geleceğin hekimleri olarak insanlarla nasıl iletişim kurmamız gerektiğini de deneyimlemiş oluyoruz.”

“BEKLEME LİSTELERİNDE SAYI ARTIYOR”

“Bir gün hepimizin organa ihtiyacı olabilir o yüzden organ bağışı konusunda duyarlı olalım” diyerek organ bağışının önemine vurgu yapan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Deniz Birtan, “30 bine yakın organ bekleyen insanımız var. Tek şansları organ bağışı. Organ bekleme listelerinde sayı artmaya başladı. O yüzden bu etkinlikte organların toprak değil can olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeceğiz. Dünyada yüzde 80’e yakın kadavradan nakil yapılıyor. Ama bu oran bizde yüzde 20 ile 25 civarında. Ülkemizde canlıdan nakil oranı ise yüzde 80’e yakın. Canlıdan nakil sadece böbrekte ve karaciğerde oluyor. Bu nakil için de birçok test yapılıyor. Dokular uymayabilir de.” şeklinde konuştu.

2004 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konan, 2008’de kadavradan nakil olan ama 2016 yılında nakil olan böbreğin süzme işlemini yapamaması nedeniyle yeniden diyalize girmeye başlayan Firuz Kayıkçı da “Kadavradan nakil çıktığı zamanki sevinci bir daha yaşamadım” diyerek organ bekleyen kişilerin duygularını dile getirdi.

“UMUT OLMAK İÇİN BAĞIŞLAYALIM”

1996 yılında organ bağışında bulunan Nihal Şanlı, etkinlik standında organ bağış bilgilerini güncellettiğini belirtti ve şöyle devam etti; “Büyük bir mutlulukla organlarımı bağışladım. Bizim de bir gün organa ihtiyacımız olabilir. Empati yapmak gerekiyor. Kan bağışında da bulunuyorum. Umut olmak gerekiyor. Kızım Ayten de umut olmak için bugün organlarını bağışladı.”